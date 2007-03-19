"بازتاب" رفع فیلتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سایت بازتاب اعلام کرد: بنابر حکم شعبه سوم دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره 1/4534 مورخ 26/12/85 صادر شده است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، موظف است کلیه اقدامات اجرای مبنی بر غیرقانونی اعلام کردن سایت "بازتاب" و انسداد این سایت را متوقف و نسبت به بازگشایی آن اقدام کنند.

در متن دادنامه مذکور آمده است: در خصوص درخواست شاکی مبنی بر صدور دستور موقت بر جلوگیری از اقدامات اجرایی نسبت به اطلاعیه صادره از حوزه معاونت مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد اسلامی دائر بر ممنوعیت فعالیت سایت بازتاب باتوجه به اوراق و محتویات پرونده و دلایل ابرازی و اسناد و مدارک موجود در آن درخواست شاکی موجه تشخیص و مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نسبت به آن تا رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی صادر و اعلام می گردد.

بنا بر این گزارش، با دستور قضایی سایت بازتاب از مورخ 28/12/85 بازگشایی گردیده و در صورتی که کاربران سایت بازتاب برای دسترسی به این سایت، با مشکل رو به رو می شوند می‌توانند به آدرس www.baztabnews.net به این سایت مراجعه کنند.