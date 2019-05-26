به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سالروز آزادسازی جنوب لبنان و عید مقاومت اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری به مقاومت نیاز است.

وی با اعلام اینکه مقاومت تنها گزینه برای مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی است، تصریح کرد: عید آزادسازی روزی متفاوت در تاریخ منطقه بود زیرا برای اولین بار از زمان اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی بخش های وسیعی از لبنان آزاد شد و صهیونیست ها بدون قید و شرط از لبنان عقب نشینی کردند.

شیخ نعیم قاسم تأکید کرد: امروز نیاز به مقاومت بیشتر از هر زمان دیگری است، ما به طور همزمان به ارتش، ملت و مقاومت نیاز داریم. ما در موضع دفاع قرار داریم و نمی‌توان پذیرفت که تحت هیچ عنوان یا شرایطی تسلیم اسرائیل، آمریکا و طرح‌هایشان شویم.

وی خاطرنشان کرد: تنها راه‌حل برای آزادسازی سرزمین، «مقاومت» است و امروز موضوع تنها محدود به فلسطین نمی‌شود بلکه شامل یمن، عراق، سوریه، لبنان و کل منطقه می‌شود و محور تمامی مناقشات این است که آمریکا دنبال تحمیل شروط مختلف است.