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۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۱۹

شیخ نعیم قاسم:

امروز نیاز به مقاومت بیشتر از هر زمان دیگری است

امروز نیاز به مقاومت بیشتر از هر زمان دیگری است

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی اعلام کرد که در حال حاضر نیاز به مقاومت بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سالروز آزادسازی جنوب لبنان و عید مقاومت اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری به مقاومت نیاز است.

وی با اعلام اینکه مقاومت تنها گزینه برای مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی است، تصریح کرد: عید آزادسازی روزی متفاوت در تاریخ منطقه بود زیرا برای اولین بار از زمان اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی بخش های وسیعی از لبنان آزاد شد و صهیونیست ها بدون قید و شرط از لبنان عقب نشینی کردند.

شیخ نعیم قاسم تأکید کرد: امروز نیاز به مقاومت بیشتر از هر زمان دیگری است، ما به طور همزمان به ارتش، ملت و مقاومت نیاز داریم. ما در موضع دفاع قرار داریم و نمی‌توان پذیرفت که تحت هیچ عنوان یا شرایطی تسلیم اسرائیل، آمریکا و طرح‌هایشان شویم.

وی خاطرنشان کرد: تنها راه‌حل برای آزادسازی سرزمین، «مقاومت» است و امروز موضوع تنها محدود به فلسطین نمی‌شود بلکه شامل یمن، عراق، سوریه، لبنان و کل منطقه می‌شود و محور تمامی مناقشات این است که آمریکا دنبال تحمیل شروط مختلف است.

کد مطلب 4626359

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