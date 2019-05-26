اجرای ۱۲۰ پروژه آموزشی توسط نوسازی مدارس در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل نوسازی مدارس گیلان ظهر یکشنبه در سفر شهرستانی به صومعه سرا برای بررسی وضعیت این حوزه در جلسه جمع بندی با سرپرست فرمانداری صومعه سرا که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: اداره کل نوسازی مدارس گیلان بر اساس رسالت این سازمان و بر اساس قانون اقداماتی همانند تخریب و بازسازی مدارس، پروژه‌های مشارکتی و مردمی، پروژه‌های مقاوم سازی و آسفالت مدارس و تجهیز مدارس جدید الاحداث را برای ادارات ۳۴ گانه ادارات آموزش و پرورش استان انجام می‌دهد.

علی دقیق در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته دو مدرسه شهید خلوص دهقانپور و شهید باهنر اباتر به مجموعه آموزشی صومعه سرا اضافه شده است، افزود: در سال ۹۶ نیز از سوی این سازمان مدرسه ۶ کلاسه آسیه به فضای آموزشی شهرستان صومعه سرا افزوده شده است.

دقیق با بیان اینکه در حال حاضر نیز ۵ پروژه در شهرستان صومعه سرا در دست اجرا داریم، گفت: تمام تلاش دولت اتمام پروژه‌های در دست اجرا است.

وی با اشاره به اجرای ۱۲۰ پروژه از سوی اداره کل نوسازی مدارس گیلان در سطح استان، بیان کرد: دو پروژه شهرستان صومعه سرا در بهمن ماه امسال به بهره برداری می‌رسد.

استانداردسازی وسایل گرمایشی ۵۲ مدرسه صومعه سرا

مدیرکل نوسازی مداری گیلان همچنین در ادامه به اجرای پروژه‌ها آسفالت مدارس نیز اشاره و تصریح کرد: تاکنون ۱۸۳ هزار متر مربع آسفالت مدارس در سطح استان گیلان انجام شده است که از این میزان ۲۱ هزار متر مربع مربوط به شهرستان صومعه سرا است.

دقیق با اشاره به استاندارسازی گرمایشی مدارس، اظهار کرد: کار استاندارد سازی وسایل گرایشی ۵۲ مدرسه در قالب ۲۸۱ کلاس درس با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از سال از سال ۹۰ تا ۹۶ در صومعه سرا انجام شده است.

وی با بیان اینکه در صومعه سرا تنها هشت مدرسه وجود دارد که از نفت برای گرمایش استفاده می‌کنند، افزود: بر اساس آمار ۲۲ مدرسه گازی غیر ایمن در صومعه سرا وجود دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس گیلان به افزایش اعتبارات پروژه‌های استانداردسازی گرمایشی از ۲۰ به ۵۰ درصد اشاره کرد و گفت: امسال ۱۲ میلیارد اعتبار برای استانداردسازی وسایل گرمایشی مدارس پیش بینی شده بود که به ۳۰ میلیارد افزایش یافته است.

لزوم توجه به زیر ساخت‌های آموزشی در سطح روستاها

سرپرست فرمانداری صومعه سرا در ادامه این جلسه با اشاره به حضور ۱۲ مدیرکل در این شهرستان بر اساس ابلاغ استاندار گیلان، اظهار کرد: شهرستان صومعه سرا از نظر موقعیت جغرافیایی یکی از مهم‌ترین شهرستان‌های استان گیلان است.

سید جلال سید محمدی افزود: تعدد و پراکندگی سکونتگاه‌ها سبب شده آموزش و پرورش به واسطه اهمیتش در نقاط مختلف شهرستان حضور داشته باشد.

سید محمدی با تأکید بر اینکه به دلیل همین حضور گسترده نیازمند تأمین زیرساخت‌ها در حوزه آموزش و پرورش هستیم، گفت: در شهرستان مناطق محرومی وجود دارد که نیازمند ایجاد فضای آموزشی است.