علیجانی: گیلان از ظرفیت های مغفول مانده بسیاری برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیجانی صبح پنجشنبه در جلسه هماهنگی و هم اندیشی جمعی از نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی با استاندار گیلان با هدف آمایش پروژه های ملی و استانی، بررسی نحوه تأمین اعتبار و مدیریت انتظارات پیش از سفر قریب الوقوع هیئت دولت به این استان اظهار کرد: گیلان علیرغم برخورداری از قابلیت های فراوان در حوزه های گردشگری، کشاورزی، صنعتی و دانشگاهی، تاکنون به نحو مطلوبی از این ظرفیت ها بهره برداری نشده است.

وی افزود: در آستانه سفر هیئت دولت، باید با برگزاری جلسات کارشناسی و احصای دقیق مسائل، تصمیمات درستی اتخاذ کنیم تا خدمت رسانی شایسته ای به مردم استان صورت گیرد.

علیجانی تصریح کرد: برخی موضوعات شهرستانی، ماهیتی ملی و فرابخشی دارند و باید در بسته پیشنهادی استان به دولت لحاظ شوند.

پیش از ارائه پروژه ها، از رویه دولت مطلع شویم

سعید رحمت زاده، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس نیز در این جلسه با مطرح کردن این پرسش اساسی که رویه دولت چهاردهم در قبال اجرای مصوبات استانی چیست، گفت: طبیعتاً هر دولتی گرایش ها و اولویت های خاص خود را دارد.

وی افزود: پیشنهاد می کنم پیش از تدوین فهرست نهایی پروژه ها، از رویکرد سازمان برنامه و بودجه و اولویت های دولت جدید آگاهی کامل کسب کنیم.

رحمت زاده با تأکید بر لزوم مطالعه دقیق مصوبات ادوار گذشته، افزود: دولت توان تأمین همه منابع مالی را ندارد و ارائه فهرست بلندبالایی از پروژه ها، صرفاً نمایشی از نیازمندی ها خواهد بود که به نتیجه عملیاتی نمی رسد. باید از تجربه سایر استانها نیز بهره بگیریم و پیش از هر اقدامی مشخص کنیم که تأمین اعتبار این مصوبات از چه محلی صورت خواهد گرفت.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس پیشنهاد داد که به هر حوزه انتخابیه فرصت معرفی سه پروژه داده شود که با استقبال نمایندگان روبه رو شد.

سازمان برنامه و بودجه اشراف کاملی بر پروژه ها داشته باشد

ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با تأکید بر لزوم اشراف کامل سازمان برنامه و بودجه بر پروژه های ملی و استانی اظهار کرد: انتظار داریم پروژه هایی که استان توزیع می شود، به صورت کاملاً عادلانه باشد و تأمین اعتبار برای پروژه های فاضلاب به عنوان یک نیاز اساسی و زیربنایی در اولویت قرار گیرد.

مشکلات کلی استان فدای منافع شهرستانی نشود

محمد رضا احمدی سنگر، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس، در سخنان پایانی، با اشاره به معضلات پسماند، فاضلاب و زیرساخت های استان، بر لزوم طرح همزمان و یکپارچه مشکلات کلی استان تأکید کرد و هشدار داد: نباید مسائل کلان و ملی استان فدای منافع محدود شهرستانی شود.

وی افزود: برای حل پایدار مشکلات، نیازمند نگاه ملی و فرابخشی به ظرفیت ها و چالش های استان هستیم.