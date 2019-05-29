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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۰۴

۱۳۲ واحد خون توسط مردم مومن بیجار در سومین شب قدر اهدا شد

۱۳۲ واحد خون توسط مردم مومن بیجار در سومین شب قدر اهدا شد

بیجار-رئیس فوریت های پزشکی بیجار از اهدای ۱۳۲ واحد خون همزمان با سومین شب قدر در شهرستان بیجار خبر داد.

محمدرضا باشوکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهدای خون توسط مردم بیجار در سومین شب قدر اظهار داشت: مردم نوع‌دوست شهرستان بیجار، در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان و سومین شب قدر ۱۳۲ واحد خون اهدا کردند.

وی افزود: در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان ۱۸۰ نفر از مردم بیجار به پایگاه انتقال خون در بیجار مراجعه کردند که از این تعداد ۱۳۲ نفر موفق به اهدای خون به بیماران شدند.

باشوکی به آمار گروه‌های اهدایی خون اشاره کرد و بیان داشت: بیشترین گروه خونی اهدا شده در شب گذشته Oمنفی و کمترین ABمثبت بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین در شب گذشته از ۳۸ نفر برای اولین بار نمونه گیری انجام شد و۱۰ نفر به دلیل مصرف دارو، بیماری و کهولت سن نتوانستند در این امر خداپسندانه شرکت نمایند.

رئیس فوریت‌های پزشکی بیجار تاکید کرد: خون‌های اهدایی برای بیماران نیازمند در بیمارستان‌ها، مصدومان حوادث، جراحی‌ها، هموفیلی‌ها و تالاسمی‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد.

گفتنی است با توجه به استقبال بالای مردم از طرح خون گیری، خون گیری در شهرستان بیجار تا ساعت پنج صبح ادامه داشت.

کد مطلب 4628471

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