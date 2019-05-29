جوان کارآفرین مهمان امشب «مسافر ماه»

به گزارش خبرگزاری مهر، «مسافر ماه» عنوان جُنگ شبانه شبکه دو سیماست که هر شب در ماه مبارک رمضان روانه آنتن می شود. محوریت این برنامه پرداختن به سبک زندگی انسانهایی است که پس از عبور از مسیری دشوار به موفقیت رسیدهاند و پس از رسیدن به قلههای موفقیت تلاش کردهاند تا در زندگی دیگران نیز به صورتی مثبت موثر باشند که این تاثیرگذاری از مسیر آموزش، اشتغالزایی، شرکت در امور خیر و … میگذرد.
امشب سید میعاد صالحی جوان نخبه و کارآفرین که مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری را نیز عهده دار است مهمان این برنامه می شود. صالحی فارغ التحصیل مقطع دکتری از دانشگاه شریف، عضویت در بنیاد ملی نخبگان و کمیته استعدادهای درخشان وزارت علوم، استادیاری و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت را در کارنامه خود دارد.
این برنامه علاوه بر گفتگو با مهمانان، اجرای آهنگها و نواهای متناسب با فضای معنوی رمضان توسط خوانندگان مختلف، کمپین کمک رسانی به سیل زدگان خوزستان و لرستان و گزارشهایی از این مناطق و … تشکیل شده است.
همچنین «جهان اطراف من» عنوان یکی دیگر از بخشهای «مسافر ماه» است که به گفتگو با افرادی که سهم خود را به درستی و به شکلی غیرکلیشهای نسبت به جهان پیرامون شان ادا کردهاند، تعلق دارد.
این برنامه به نویسندگی و تهیهکنندگی احسان ارغوانی و سردبیری و اجرای محسن آزادی کاری از گروه اجتماعی فرهنگی شبکه دو سیماست که در ایام ماه مبارک رمضان هر شب بعد از بخش خبری ساعت ۲۲:۳۰ روانه آنتن میشود.
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