به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت، شرکت تصویر دنیای هنر درباره طرح شکایت بهرام رادان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این شرکت بر اساس قراردادی شفاف که سال گذشته به وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرده است، صرفاً پخش‌کننده سریال رقص روی شیشه بوده و هیچ‌گونه قراردادی با جناب آقای بهرام رادان نداشته و اختلافات مالی فی‌مابین عوامل و دست‌اندرکاران تولید این سریال با سرمایه‌گذاران و تهیه‌کنندگان محترم پروژه نیز ارتباطی به این شرکت ندارد.

همچنین پرواضح است؛ واحد حقوقی این شرکت طرح ادعای واهی طلب آقای بهرام رادان از شرکت تصویر دنیای هنر در رسانه‌های کشور که موجب لطمه زدن به وجهه و اعتبار سال‌های سال فعالیت هنری این شرکت می‌شود را مورد پیگیری قضایی قرار خواهد داد.»