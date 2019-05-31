۲۱ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در زنجان انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر جمعه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در محل استانداری زنجان، به فعالیت‌ها و برنامه‌های کاری انجام‌شده در سال ۹۸ اشاره کرد و افزود: در حال حاضر هزار و ۶۱۵ درخواست سرمایه‌گذاری در استان زنجان با ۲۱ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری وجود دارد.

وی اظهار کرد: برای این تعداد درخواست سرمایه‌گذاری در استان زنجان برای بیش از ۵۵ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

رئیس سازمان صمت استان زنجان بابیان اینکه هزار و ۲۳۸ پروانه بهره‌برداری داریم، گفت: این تعداد ۹۰۰ کارخانه و واحد تولیدی را شامل می‌شود.

فغفوری حجم سرمایه‌گذاری در استان زنجان را ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و یاد آور شد: این میزان سرمایه‌گذاری برای ۴۲ هزار و ۲۶۵ نفر است.

وی همچنین پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در سال ۹۸ در استان زنجان را ۲۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با ایجاد این میزان سرمایه‌گذاری اشتغال قابل‌توجهی در استان ایجاد می‌شود.

رئیس سازمان صمت استان زنجان ابراز کرد: طی ۲ سال گذشته ۴۲ واحد تولیدی در استان زنجان با ۴۰۰ نفر کارآفرینی به چرخه تولید واردشده است ودرهمین مدت هیچ واحد تولیدی در استان زنجان تعطیل نشده است.

فغفوری گفت: در سال ۹۶ واحدهای تولیدی که در سال‌های گذشته تعطیل‌شده بودند را وارد چرخه تولید کردیم و از اول فروردین سال ۹۶ تاکنون واحد تولیدی تعطیل در استان نداریم.

وی از وجود ۳۸۲ معدن در استان زنجان خبر داد و تأکید کرد: از این تعداد ۳۲۰ معدن فعال است و ۶۲ معدن هم غیرفعال می‌باشد.

رئیس سازمان صمت استان زنجان اشتغال ایجادشده در معادن استان زنجان را دو هزار و ۶۷۱ نفر اعلام کرد و گفت: معادن کوچکی در استان وجود دارند که قابلیت اقتصادی زیادی ندارند.