  1. استانها
  2. خوزستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۸:۴۹

مدیرکل گمرک خرمشهر:

ترخیص اتومبیل دست دوم در گمرک خرمشهر ممنوع است

ترخیص اتومبیل دست دوم در گمرک خرمشهر ممنوع است

آبادان - مدیر کل گمرک خرمشهر گفت: ترخیص اتومبیل مستعمل (دست دوم) در این گمرک ممنوع است و این گمرک در این باره موردی از ترخیص نداشته است.

علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح خودروهایی که وارد به گمرک خرمشهر شده‌اند، اظهار کرد: این اتومبیل‌ها، دست دوم و برخی هم نو از مبدا کشور کویت بارگیری و به گمرک خرمشهر وارد شده‌اند که پس از انجام تشریفات ترانزیتی از مرزهای پرویزخان، باشماق و مرز افغانستان به خارج از کشور ارسال می‌شوند.

وی افزود: برخی خودروها نیز که از کشور امارات به گمرک خرمشهر وارد شده‌اند، به مقصد ارمنستان ترانزیت می‌شوند.

به گفته وی، ترخیص اتومبیل مستعمل ممنوع است و این گمرک حتی یک مورد ترخیص هم نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی محموله اتومبیل‌های کارکرده و دست‌دوم، به گمرک خرمشهر رسیده که این روزها بحث آزادسازی واردات خودروهای دست دوم به کشور برای تنظیم بازار، به موضوع داغ این روزها تبدیل شده است.

کد مطلب 4640335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه