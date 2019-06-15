ترخیص اتومبیل دست دوم در گمرک خرمشهر ممنوع است

علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح خودروهایی که وارد به گمرک خرمشهر شدهاند، اظهار کرد: این اتومبیلها، دست دوم و برخی هم نو از مبدا کشور کویت بارگیری و به گمرک خرمشهر وارد شدهاند که پس از انجام تشریفات ترانزیتی از مرزهای پرویزخان، باشماق و مرز افغانستان به خارج از کشور ارسال میشوند.
وی افزود: برخی خودروها نیز که از کشور امارات به گمرک خرمشهر وارد شدهاند، به مقصد ارمنستان ترانزیت میشوند.
به گفته وی، ترخیص اتومبیل مستعمل ممنوع است و این گمرک حتی یک مورد ترخیص هم نداشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی محموله اتومبیلهای کارکرده و دستدوم، به گمرک خرمشهر رسیده که این روزها بحث آزادسازی واردات خودروهای دست دوم به کشور برای تنظیم بازار، به موضوع داغ این روزها تبدیل شده است.
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