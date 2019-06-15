ورود نیروهای دولت وفاق ملی لیبی به بخش جنوبی فرودگاه طرابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار لیبی، یک منبع نظامی در دولت وفاق ملی این کشور اعلام کرد که نیروهای وابسته به این دولت وارد بخش جنوبی فرودگاه بین المللی طرابلس شده اند.

وی در ادامه افزود: نیروهای ما از یک هفته قبل عملیات گسترده ای را برای به دست گرفتن کنترل فرودگاه آغاز کردند.

بر اساس این گزارش درگیری ها در نزدیکی فرودگاه هم چنان ادامه دارد و نیروهای وابسته به «خلیفه حفتر» فرمانده ارتش ملی لیبی هم چنان بخش اعظم فرودگاه طرابلس را به دست دارند.

درگیریها در پایتخت لیبی بعد از دستور خلیفه حفتر برای لشکر کشی به این شهر از چندین هفته قبل آغاز شده است.