مخزن هوایی آب یلمه خندان آق قلا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر ظهر شنبه مخزن فلزی ذخیره ۱۰۰ مترمکعبی هوایی یلمه خندان شهرستان آق قلا با حضور نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، فرماندار آق قلا و سایر مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان در حاشیه این مراسم اظهار کرد: با بهره برداری از این پروژه آبرسانی، هزار و ۴۰۰ نفر از نعمت آب شرب پایدار سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.

بهزاد هرمزی احداث مخزن ذخیره را یکی از نیازهای این منطقه برشمرد و اضافه کرد: یک مخزن ذخیره در این منطقه قرار داشت که فرسوده بوده و گنجایش بسیار محدود دارد لذا بهره برداری از این پروژه آن هم در کوتاه ترین زمان ممکن در دستور کار قرار گرفت.

وی تعداد خانوار بهره مند از این مخزن ۱۰۰ مترمکعبی را ۳۵۰ خانوارعنوان کرد و گفت: برای این پروژه آبرسانی بالغ بر ۵.۴ میلیارد ریال هزینه صرف شده است.