به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبریان، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از بهرهبرداری مخزن ۴۰۰۰ مترمکعبی در باقرشهر خبر داد و این پروژه را گامی مهم در جهت تأمین آب شرب پایدار و افزایش رضایتمندی شهروندان برشمرد.
اکبریان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی همکاران آبفای منطقه شش گفت: «خدا را شاکریم که با همت و پشتکار کارکنان، پروژه احداث مخزن ۴۰۰۰ مترمکعبی به مرحله بهرهبرداری رسید.»
وی افزود: «این مخزن نقش کلیدی در تقویت زیرساختهای آبرسانی منطقه داشته و دسترسی پایدار به آب شرب با کیفیت را تضمین میکند. با بهرهبرداری از این مخزن، ظرفیت ذخیرهسازی آب به شکل چشمگیری افزایش یافته و پایداری شبکه توزیع آب، به ویژه در فصول گرم و پرمصرف، تقویت خواهد شد.»
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه شش با اشاره به جمعیت حدود ۱۰۰ هزار نفر و بیش از ۱۱۳۵۰ اشتراک آب در محدوده باقرشهر، بر اهمیت این پروژه در ارتقای خدمات رسانی تأکید کرد.
اکبریان در پایان ضمن تقدیر از مهندسان، کارگران و پرسنل این پروژه، ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری و برنامهریزیهای دقیق، شاهد دستاوردهای بزرگتر و افزایش رضایتمندی مردم منطقه باشیم.
