دربی 62 با تساوی سرخابی ها به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه این دیدار برای تیم فوتبال استقلال از اهمیت بیشتری برخوردار بود چراکه این تیم می توانست با پیروزی در این دیدار ، صدرنشین رقابت های لیگ برتر شود اما برخلاف انتظار، این تیم فوتبال پرسپولیس بود که اشتهای بیشتری برای پیروزی داشت و 9 موقعیت گل این تیم در برابر 3 موقعیت گل آبی پوشان نشان دهنده این امر بود.

پرسپولیس در دقیقه 10 این دیدار یک ضربه پنالتی را توسط معدنچی از دست داد اما 3 دقیقه بعد با ضربه سر نیکبخت از حریف خود پیش افتاد. پرسپولیس پس از گل بارها توسط کعبی، رضایی و آشوبی صاحب موقعیت گلزنی شد اما کم دقتی بازیکنان این تیم و درخشش طالب لو مانع از فروریختن دروازه استقلال برای بار دوم شد. استقلال در دقیقه 43 این دیدار بر خلاف جریان بازی از روی یک ضربه کاشته توسط علیزاده به گل تساوی دست پیدا کرد.

بازی این دو تیم در نیمه دوم حالت متعادل تری پیدا کرد و استقلال بر خلاف نیمه اول، خود را به دروازه پرسپولیس نزدیک کرد. این تیم پس از اینکه دو موقعیت گلزنی پرسپولیس توسط نوری و معدنچی از بین رفت، دو بار توسط طالب نسب تا آستانه فروپاشی دروازه سرخپوشان پیش رفت.

مهم ترین حادثه بازی در دقیقه 84 این دیدار روی داد جایی که شعبو پاس داخل شش قدم نوری را دقیقا به بازیکنان استقلال کوبید تا این تیم از کسب یک پیروزی شیرین بازبماند. این بازی در نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا دو تیم با رضایت نسبی زمین مسابقه را ترک کنند.

فیلیکس بریش آلمانی و همکارانش قضاوت چندان مطلوبی را ارائه نکردند . داور آلمانی پیش از اینکه بخواهد در اندیشه اجرای قانون باشد ، با بازیکنان دو تیم مماشات کرد. استقلال با این تساوی با بازی برابر با سایپا هم امتیاز شد اما هنوز تیم دوم جدول رده بندی است.