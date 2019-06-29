به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در حجم معاملات سنگین روز جمعه، وال‌استریت رشد کرد تا قبل از اجلاس بین رؤسای جمهور چین و آمریکا در حاشیه نشست جی ۲۰، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ و داوجونز، بهترین عملکرد ماه ژوئن خود در چند دهه اخیر را ثبت کنند.

هر سه شاخص اصلی سهام آمریکا، جمعه شب، عملکرد خود را با سود هفتگی، ماهانه، سه‌ماهه و ۶ ماهه اول سال، به پایان رساندند. بازار سهام آمریکا در طول این دوره عملکردی فوق‌العاده از خود نشان داده است.

اس‌ان‌پی ۵۰۰، بهترین عملکرد ماه ژوئن خود از ۱۹۵۵ تا کنون را به ثبت رساند. داوجونز هم با بیشترین سود درصدی خود در ماه ژوئن، از ۱۹۳۸ (روزهای پایانی رکود بزرگ جهان) تا کنون روبرو شد.

از آغاز سال ۲۰۱۹، پس از این‌که سرمایه‌گذاران با وحشت از کند شدن اقتصادهای جهان، از بازارهای سهام فرار کردند و بازارها را در ماه دسامبر به سقوط کشاندند، اس‌اندپی ۵۰۰ با جهش ۱۷.۳ درصدی روبرو شد که بیشترین سود نیمه اول سال این شاخص، از ۱۹۹۷ تا کنون است.

پس از اینکه بازارها متوجه شدند دنیا قرار نیست به پایان برسد و پس از چرخش ۱۸۰ درجه‌ای فدرال‌رزرو به سوی کاهش نرخ بهره، وضعیت برای بازارهای سهام بهتر شد.

با امید به کاهش تنش‌های تجاری پس از دیدار رؤسای جمهور چین و آمریکا، وال‌استریت معاملات دیشب را با رشد به پایان رساند.

میانگین صنعتی داو جونز ۷۳.۳۸ واحد یا ۰.۲۸ درصد رشد کرد تا به ۲۶۵۹۹.۹۶ وا برسد. اس‌اندپی ۵۰۰ هم ۱۶.۸۴ واحد یا ۰.۵۸ درصد رشد کرد تا به ۲۹۴۱.۷۶ واحد برسد. کامپوزیت نزدک ۳۸.۴۹ واحد یا ۰.۴۸ درصد بالا رفت و در ۸۰۰۶.۲۴ واحد بسته شد.