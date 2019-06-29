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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۶:۵۳

رقیب برانکو از رومانی می‌آید؛

لوچسکو با قیمت نجومی در آستانه هدایت تیم الهلال عربستان

لوچسکو با قیمت نجومی در آستانه هدایت تیم الهلال عربستان

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال رومانی به نیمکت تیم الهلال عربستان نزدیک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه الریاضیه عربستان اعلام کرد باشگاه الهلال مذاکراتی با رازان لوچسکو سرمربی تیم پائوک یونان انجام داده و این مربی در آستانه حضور در لیگ عربستان است.

الریاضیه مدعی شده است قرارداد لوچسکو با پائوک ۴۰۰ هزار یورو بوده است اما الهلال به این مربی پیشنهاد ۴ میلیون یورویی ارائه کرده است.

گفته می شود لوچسکو در فرانسه جلسه ای با فهد به نافل رئیس جدید باشگاه الهلال برگزار کرده است و دو طرف روی جزئیات قرارداد و برنامه های آماده سازی از جمله برگزاری اردو در اتریش موافقت کرده اند.

سایت ارم نیوز امارات هم اعلام کرد که انتشار این خبر باعث ناراحتی و عصبانیت هواداران الهلال شده است چرا که آنها اعتقاد دارند لوچسکو کارنامه چشمگیری در مقایسه با دیگر مربیان الهلال از جمله زوران مامیچ و ژوزه خسوس ندارد.

الهلال در اولین دیدار این فصل خود در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تیم الاهلی عربستان می رود. هدایت تیم الاهلی بر عهده برانکو است.

کد مطلب 4653522

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