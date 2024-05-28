بنادر و اسکله های تنگستان تجهیز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر عقیل امینی عصر سه شنبه در نشست شورای مرز تنگستان ضمن تسلیت شهادت رئیسجمهور آیتالله رئیسی و هیئت همراه اظهار کرد: موضوع امنیت اسکلهها و بنادر صیادی تنگستان مسئلهای مهم و با اهمیت است که پیگیریهای لازم برای خرید پمپ پرتابل اطفای حریق به منظور استفاده در بندر صیادی عامری و همچنین معرفی این بندر به سازمان شیلات برای تجهیز به شناور آتشخوار انجام شده است.
مدیرکل شیلات استان بوشهر ادامه داد: از اقدامات دیگر در اسکلههای صیادی این شهرستان پایش تصویری بنادر صیادی است که در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه هم اکنون نصب دوربین مدار بسته در بندر عامری آغاز شده است و به زودی در اسکله رستمی نیز آغاز میشود.
مدیرکل شیلات استان بوشهر در رابطه با موضوع روشنایی اسکلهها توضیح داد: روشنایی موج شکنهای خورشهاب، کری و چاه پهن در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.
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