انحلال شورای نسیم شهر امیدواری مجدد را در میان شهروندان ایجاد کرد

سید امیراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأکید بر مبارزه قاطع با هرگونه فساد اداری، اظهار داشت: خوشبختانه پس از اتفاقات چند ماه گذشته و ورود دستگاه قضائی به بررسی برخی تخلفات، شاهد حاکم شدن آرامش نسبی در نسیم شهر هستیم.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی و خدماتی در حال انجام توسط شهرداری نسیم شهر، افزود: مدیریت شهری باید تلاش کند تا ذهنیت‌های منفی مردم از تخلفات صورت گرفته در گذشته را از بین ببرد و با تلاش شبانه‌روزی در همه حوزه‌ها، بار دیگر امید را به شهروندان نسیم شهری بازگرداند.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان در ادامه خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاه قضائی در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان، آمادگی کامل خود را برای همکاری با مدیریت شهری و دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان اعلام می‌کند.

وی گفت: انحلال شورای شهر نسیم شهر و اقدامات قضائی در برخورد با متخلفان، امیدواری‌ها را در میان شهروندان این شهر برای بهبود اوضاع و رونق دوباره نسیم شهر ایجاد کرده است و انتظار می‌رود با تلاش‌های مدیریت شهری و همکاری دستگاه‌های مختلف، شاهد تحولات مثبت و خدمات‌رسانی بهتر به مردم نسیم شهر در آینده باشیم.

احمدی گفت: مجموعه شهرداری نسیم شهر با تلاش شبانه روزی و جهادی کاستی‌های گذشته را جبران و امید آفرینی و ارتقای رضایت مندی مردم را سر لوحه کار خود قرار دهند.