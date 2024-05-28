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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۱:۳۴

دادستان بهارستان:

انحلال شورای نسیم شهر امیدواری مجدد را در میان شهروندان ایجاد کرد

انحلال شورای نسیم شهر امیدواری مجدد را در میان شهروندان ایجاد کرد

بهارستان- دادستان عمومی و انقلاب بهارستان گفت: انحلال شورای شهر نسیم شهر و اقدامات قضائی در برخورد با متخلفان، امیدواری‌ها را در میان شهروندان این شهر ایجاد کرده است.

سید امیراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأکید بر مبارزه قاطع با هرگونه فساد اداری، اظهار داشت: خوشبختانه پس از اتفاقات چند ماه گذشته و ورود دستگاه قضائی به بررسی برخی تخلفات، شاهد حاکم شدن آرامش نسبی در نسیم شهر هستیم.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی و خدماتی در حال انجام توسط شهرداری نسیم شهر، افزود: مدیریت شهری باید تلاش کند تا ذهنیت‌های منفی مردم از تخلفات صورت گرفته در گذشته را از بین ببرد و با تلاش شبانه‌روزی در همه حوزه‌ها، بار دیگر امید را به شهروندان نسیم شهری بازگرداند.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان در ادامه خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاه قضائی در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان، آمادگی کامل خود را برای همکاری با مدیریت شهری و دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان اعلام می‌کند.

وی گفت: انحلال شورای شهر نسیم شهر و اقدامات قضائی در برخورد با متخلفان، امیدواری‌ها را در میان شهروندان این شهر برای بهبود اوضاع و رونق دوباره نسیم شهر ایجاد کرده است و انتظار می‌رود با تلاش‌های مدیریت شهری و همکاری دستگاه‌های مختلف، شاهد تحولات مثبت و خدمات‌رسانی بهتر به مردم نسیم شهر در آینده باشیم.

احمدی گفت: مجموعه شهرداری نسیم شهر با تلاش شبانه روزی و جهادی کاستی‌های گذشته را جبران و امید آفرینی و ارتقای رضایت مندی مردم را سر لوحه کار خود قرار دهند.

کد مطلب 6121845

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