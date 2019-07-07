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۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۱۵:۰۸

فردا در شهر کتاب مرکزی؛

«شیوه دلبری و مترو آشوبی» رونمایی می‌شود

«شیوه دلبری و مترو آشوبی» رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب «شیوه دلبری و مترو آشوبی» نوشته احسان محمدی فردا دوشنبه در فروشگاه مرکزی شهر کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «شیوه دلبری و مترو آشوبی» نوشته احسان محمدی فردا دوشنبه ۱۷ تیر در شهر کتاب مرکزی رونمایی و مراسم جشن امضایش برگزار می‌شود.

این کتاب براساس توجه نویسنده به اتفاقات اجتماعی به‌عنوان روزنامه‌نگار و مشاهداتش در مترو نوشته شده است. نویسنده با چاشنی نام‌های آشنا و تلفیق آن با نوستالژی‌های مردم، این اثر را خلق کرده است. مقدمه کتاب نیز به قلم منصور ضابطیان نوشته شده است. احسان محمدی، نویسنده این کتاب، روزنامه‌نگار و مدرس علوم ارتباطات است که در سابقه کاری خود اجرای چندین برنامه تلویزیونی از جمله برنامه هفت، صدبرگ و … را در کارنامه دارد.

نشست رونمایی و جشن امضای این کتاب با حضور نویسنده و لیما صالح رامسری مدیر انتشارات معین، ناشر اثر همراه است.

این برنامه فردا دوشنبه ۱۷ تیر از ساعت ۱۹ در شهر کتاب مرکزی واقع در خیابان شریعتی، بعد از مطهری، نبش کوچه کلاته برگزار می‌شود.

کد مطلب 4660205

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