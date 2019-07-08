عوامل تشدید کننده آمبولی شریانی/خطر مرگ و ناتوانی بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر مهدوی، از درمان بیماری ترومبوز وسیع در میانه شریان اصلی دست چپ در بیمارستان امام حسین (ع) خبر داد و افزود: در صورتی که درمان این بیماران در کمتر از ۶ ساعت صورت نگیرد، ممکن است منجر به نکروزبافت و حتی قطع عضو شود.

وی اظهار کرد: درمان ترومبوز وسیع در میانه شریان اصلی دست چپ، بر روی مرد ۶۰ ساله ای انجام شد که بدون هیچ سابقه قبلی دچار درد شدید در اندام فوقانی چپ و متعاقب آن سرد شدن و رنگ پریدگی اندام شده بود.

مهدوی ادامه داد: این بیمار پس از مراجعه به اورژانس تحت سونوگرافی قرار گرفت و در سونوگرافی ترومبوز وسیع در میانه شریان اصلی دست چپ دیده شد، در این بیماران در صورتی که درمان در کمتر از ۶ ساعت صورت نگیرد ممکن است منجر به نکروزبافت و حتی قطع عضو شود.

وی افزود: در این بیمار درمان ترومبوز شریان براکیال در کلینیک «رادیولوژی مداخله ای و درمان های کم تهاجمی» صورت گرفت.

به گفته استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیماری این فرد پس از مراجعه به اورژانس در کمتر از ۳ ساعت تشخیص داده شد و بلافاصله به آنژیوگرافی منتقل شد.

وی ادامه داد: با توجه به سرعت عمل در تشخیص و درمان، بیمار از خطر قطع عضو نجات یافت. در این بیمار با آمبلکتومی که از طریق آنژیوگرافی صورت گرفت، لخته به طور کامل از شریان خارج و بیمار با حال عمومی خوب به بخش منتقل شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توضیح داد: بیماری ترومبوآمبولی شریانی عبارت است از تشکیل لخته خونی در یک شریان ترومبوز که ممکن است به اعضای دور دست برود و موجب بروز آمبولی بیمار شود.

وی افزود: در این بیماری شریان های بزرگ یا کوچک را در هر نقطه از بدن، به ویژه شریان های گردن یا شریان هایی که به مغز، روده، اندام های فوقانی یا کلیه می روند، درگیر می کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه اضافه کرد: بسته به مکان استقرار آمبولی شریانی، مواردی نظیر روده با درد شکمی‌، تهوع‌، استفراغ و شوک، در مغزبا کوری موقت‌، مشکل در تکلم‌، فلج نسبی‌، کاهش شنوایی‌، سردرد و گیجی و در اندام‌ها با درد در اندام فوقانی یا ساق بعد از ورزش (با استراحت فروکش می‌کند)؛ ضعف‌، کرختی‌، سوزن سوزن شدن و احساس سوزش‌، ضعف یا فقدان نبض بعد از محل انسداد جریان خون بروز می کند و این علائم ممکن است با استراحت فروکش می‌کنند.

مهدوی تاکید کرد: در صورتی که ترومبوز به صورت حاد در شریان های اصلی عروق دست و پا رخ دهد، احتمال خطر ایسکمی و گانگرن اندام و متعاقب آن از دست رفتن عملکرد اندام و یا نقص عضو وجود دارد.

وی در ادامه در مورد علل بروز آمبولی عنوان کرد: لخته‌ها ممکن است در هر بیماری به پوشش یکنواخت قلب یا رگ خونی آسیب بزند، با رشد لخته‌، قسمت‌های کوچک یا بزرگی کنده می‌شوند و با جریان خون به مغز، شکم‌، اندام‌ها یا سایر قسمت‌ها می‌روند.

این متخصص رادیولوژی، بیماری‌هایی که به پوشش عروقی خونی آسیب می‌زنند را؛ آترواسکلروز (تصلب شرایین‌)، آسیب به یک رگ خونی در اثر سانحه یا جراحی‌، بیماری دریچه‌ای قلب‌، حمله گرما و فیبریلاسیون دهلیزی (نوعی ضربان نامنظم قلب‌) عنوان کرد.

مهدوی گفت: سن بالای ۶۰ سال‌، سیگار کشیدن‌، فشارخون بالا، دیابت شیرین و سابقه حملات ایسکمیک گذرا از عوامل تشدید کننده آمبولی شریانی هستند.

وی خاطرنشان کرد: عواقب مورد انتظار به اعضای آسیب دیده به اندازه رگ خونی آسیب دیده و اندازه آمبولی بستگی دارد و لخته های موجود در اندام ها را می توان با جراحی برداشت و باعث تسکین علائم شد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: لخته هایی که به مغز، کلیه و روده ها می روند، ممکن است قبل از اینکه بتوان آنها را برداشت، باعث مرگ یا ناتوانی دائمی گردند.

مهدوی گفت: آزمون‌های تشخیصی بیماری آمبولی شریانی می‌تواند شامل آرتریوگرافی (رادیوگرافی خونی پس از تزریق ماده حاجب‌) باشد و درمان زودهنگام‌، ضروری و معمولاً نیازمند جراحی (آمبولکتومی‌) است‌.

وی افزود: جراحی برای ترمیم یا جایگزینی عروق خونی آسیب‌دیده یا برای برداشتن یک لخته به وسیله بالن یا بای‌پس عروقی است و روشهای دارویی شامل ضد انعقادها برای رقیق کردن خون و کاهش احتمال ایجاد بیماری آمبولی شریانی و گشادکننده‌های عروقی برای اتساع عروق خونی می باشد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان، اذعان داشت: علاوه بر درمان های جراحی که به صورت کلاسیک برای درمان ترومبوزهای شریانی حاد استفاده می شود، با پیشرفت تکنولوژی امکان درمانهای مداخله ای کم تهاجمی از قبیل آمبلکتومی از طریق آنژیوگرافی نیز میسر شده است.