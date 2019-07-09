۱۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۴

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:

قبوض کاغذی تلفن ثابت از مهرماه حذف می‌شود

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: قبوض کاغذی کارکرد مشترکان تلفن ثابت از مهرماه سال جاری حذف می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صدری گفت: در راستای نهادینه سازی و تحقق فرایندهای دولت الکترونیک، از مهرماه سال جاری (سیکل چهارم) قبوض کاغذی کارکرد تلفن ثابت، چاپ و توزیع نمی‌شود.

وی با تاکید بر استفاده بهینه از تمام ظرفیت‌های دولت الکترونیک خاطرنشان کرد: با تاکید وزیر ارتباطات و با توجه به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، شرکت مخابرات ایران قبوض کاغذی کارکرد هزینه تلفن ثابت مشترکان را در تمام استان‌ها و مناطق مخابراتی حذف می‌کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران صرفه جویی ۱۰۰ میلیارد تومانی سالیانه هزینه حذف قبوض و به‌کارگیری این مبلغ در راستای توسعه شرکت را از اولویت‌های شرکت مخابرات ایران دانست و افزود: تمام مشتریان تلفن ثابت در سراسر کشور از این پس می‌توانند علاوه برتماس با سامانه ۲۰۰۰ و به صورت شبانه روزی از خدمات پرداخت قبوض خود استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، ساده سازی ارائه خدمات به مشتریان در کمترین زمان و افزایش سرعت و شفاف بودن عملکرد کلیه امور مربوط به دریافت و پرداخت قبوض را از دیگر مزایای مهم حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت عنوان کرد.

وی ادامه داد: وب سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir و کد دستوری *۲۰۲۰# نیز در اختیار تمام مشتریان قرار دارد و مخاطبان در سراسر کشور می‌توانند ضمن دریافت کارکرد تلفن ثابت خود به صورت لحظه‌ای، از همان طریق نسبت به پرداخت اقدام کنند.

صدری گفت: تاکنون در هشت استان به صورت کامل قبوض کارکرد تلفن ثابت حذف شده است و حذف قبوض کاغذی در استان‌های باقی مانده با توجه به سیاست‌های مبتنی بر تحقق دولت الکترونیک در برنامه آتی مخابرات قرار دارد.

    • وطن IR ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
      قبض تلفن ثابت چند ساله که حذف شده
    • مشترک برق و تلفن ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
      برای عدم اجحاف و شفاف سازی بایستی ادارات برق و مخابرات فایل های شبیه همین قبض های برق وتلفن را در فضای مجازی در اختیار مشتریان خود بگذارد تا تخلف احتمالی قابل پیگرد باشد.

