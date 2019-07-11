فعالیت ۱۲۹ تیم بازرسی بهداشت محیط در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید کاظم فرهمند صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: با توجه به حضور حداکثری زائرین امام رضا (ع) در ایام دهه کرامت در مشهد توجه به مسائل بهداشتی و تشدید آن در این ایام نقش مهمی در پیشگیری از بیماری هایی که از آب و غذا منتقل می شود دارد، که این امر متقابلاً از هزینه های اقتصادی مانند هزینه های درمانی و اجتماعی نیز جلوگیری می کند.

وی افزود: در این راستا کنترل و بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، طبخ، توزیع، عرضه وفروش موادغذایی و اماکن عمومی حساس، اماکن بین راهی، مراکزاقامتی به خصوص محل های اسکان زائران، مراکز اسکان موقت، پارک ها و مراکز و اماکن مشابه با هدف بهبود وضعیت بهداشتی و حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت مواد غذایی در دستور کار قرار داده شده است.

وی گفت: ۱۹۹ تیم بازرسی در قالب ۳۸۳ کارشناس بهداشت محیط در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد این وظیفه را انجام می دهندکه از این تعداد ۱۲۹ تیم با تعداد ۲۵۰ کارشناس بهداشت در مشهد فعالیت دارند.

فرهمند تصریح کرد: جلسه با هیات امنای مساجد و حسینیه ها، متولیان اماکن متبرکه و سفارش اکید نسبت به تشدید نظارت بر وضوخانه ها و سرویس های بهداشتی و لزوم نصب صابون مایع، تهیه لیست کشیک فوریت های سلامت محیط و طرح تشدید نظارت ها در ستاد استان و مراکز پنجگانه مشهد با درج دقیق تاریخ و اسامی افراد در کلیه سطوح و حضور فعال پرسنل بهداشت محیط جهت کنترل و بازرسی بهداشتی در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل در حال اجراست.

وی گفت: همچنین از ابتدای تیرماه تاکنون ۳ هزارو ۵۴۷ مورد بازرسی از مراکزتهیه و توزیع مواد غذایی و ۵۰۲ مورد بازرسی از اماکن عمومی انجام شده است که منجر به پلمپ ۲۳ مورد محل کسب، ۱۷۰ مورد معرفی به دادگاه و همچنین کشف و توقیف ۱۵ هزارو ۳۶ کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف شده است.