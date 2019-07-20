ترجمه و انتشار اثری از آستریدلیندگرن در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، پی پی جوراب بلند یک دختر ۹ ساله است. همه کسانی که او را می شناسند او را عجیب و غریب می دانند. او روش ویژه ای برای انجام کارهایش دارد که همه را به شگفتی وا می دارد. بچه ها او را دوست دارند و با او به آنها خیلی خوش می گذرد و اما "آدم بزرگ ها" گاهی از دست او خشمگین می شوند اما پی پی می گوید: "شما از بچه ای که مادرش تو آسمان هاست و پدرش پادشاه آدم خورهاست چه انتظاری دارید.

پی پی جوراب بلند محبوب ترین اثر آسترید لیندگرن است، نویسنده ای که از بیخ و بن ادبیات کودکان سوئد و جهان را دگرگون کرد. لیندگرن در این داستان، دختری مستقل و جسور در رویارویی با جهان بزرگسالان را به نمایش می گذارد.

پی پی در این رمان و دو دنباله آن، پیپی به کشتی میرود و پی‌پی در دریاهای جنوب با شیوه های دیکتاتوری متداول، واقعیت های بر ساخته ی بزرگسالان، نظم و دستورهای خسته کننده در کشمکش است. روح داستان پی پی ضدیت با استبداد است. پی پی برخلاف شخصیت های تو سری خور در داستان های کودکان آن دوران، با اعتماد به نفس و نیرومند است. نقش پی پی، شادی بخشیدن به زندگی کودکان است.

انتشارات قدیانی این کتاب سه جلدی را در نوبت اول چاپ، قطع جیبی و قیمت هر جلد ۱۶,۰۰۰ تومان روانه‌ی بازار کتاب نمود. قابل ذکر است که این کتاب قبلاً در قطع وزیری و به صورت مجموعه توسط همین ناشر منتشر شده است.