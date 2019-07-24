توقیف نفتکش انگلیسی نشان داد دشمن توان رویارویی با ایران را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان امروز (چهارشنبه) در جلسه این شورا با اشاره به ساقط کردن پهپاد جاسوسی آمریکا و توقیف نفتکش انگلیسی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: اوضاع فعلی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ عزت و قدرت در منطقه غرب آسیا سرآمد است و این اتفاقات اخیر نشان داد دشمنان چقدر در رویارویی با ایران ناتوان هستند.



وی افزود: خداوند متعال اراده کرده که پس از خباثت و شرارت آمریکا در تروریست نامیدن سپاه، روزبه‌روز به آبروی این نهاد انقلابی افزوده شود.

آیت‌الله جنتی تأکید کرد: امروز سپاه، خاری بر چشمان آمریکا شده است و با وقایع اخیر، اسرائیل، عربستان و دیگر دشمنان ملت ایران فهمیدند پاسخ ایران به هرگونه زورگویی آنها، قاطع، سریع و پشیمان‌کننده خواهد بود.