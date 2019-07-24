  1. سیاست
  2. مجلس
۲ مرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۵۱

آیت الله جنتی:

توقیف نفتکش انگلیسی نشان داد دشمن توان رویارویی با ایران را ندارد

توقیف نفتکش انگلیسی نشان داد دشمن توان رویارویی با ایران را ندارد

دبیر شورای نگهبان گفت: اوضاع فعلی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ عزت و قدرت در منطقه غرب آسیا سرآمد است و این اتفاقات اخیر نشان داد دشمنان چقدر در رویارویی با ایران ناتوان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان امروز (چهارشنبه) در جلسه این شورا با اشاره به ساقط کردن پهپاد جاسوسی آمریکا و توقیف نفتکش انگلیسی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: اوضاع فعلی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ عزت و قدرت در منطقه غرب آسیا سرآمد است و این اتفاقات اخیر نشان داد دشمنان چقدر در رویارویی با ایران ناتوان هستند.

وی افزود: خداوند متعال اراده کرده که پس از خباثت و شرارت آمریکا در تروریست نامیدن سپاه، روزبه‌روز به آبروی این نهاد انقلابی افزوده شود.

آیت‌الله جنتی تأکید کرد: امروز سپاه، خاری بر چشمان آمریکا شده است و با وقایع اخیر، اسرائیل، عربستان و دیگر دشمنان ملت ایران فهمیدند پاسخ ایران به هرگونه زورگویی آنها، قاطع، سریع و پشیمان‌کننده خواهد بود.

کد مطلب 4675191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
      0 0
      پاسخ
      صرف نظر از درستی یا نادرستی و اینکه چه تبعاتی می تواند داشته باشد برای اولین بار در تاریخ 400ساله نیروی دریایی ایران در برابر نیروی فرا منطقه ای ابراز وجود کرد وباید به شکننده این تابو تحسین گفت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها