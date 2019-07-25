سیدمجتبی موسوی معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی که سال گذشته در جریان پلمپ گالری «آ» اقداماتی برای حل مشکل این گالری انجام داده بود، درباره قانون جدید شهرداری برای اعطای مجوز به فعالیت گالری‌های پایتخت به خبرنگار مهر گفت: در این زمینه با کمیسیون فرهنگی و راه و شهرسازی شورای شهر تهران مذاکراتی داشته‌ایم تا این مشکل حل شود.

وی تاکید کرد: اقدامات شهرداری شامل اخطار به گالری‌ها و پلمپ آنها، بر اساس ضوابط موجود شهرداری صورت می‌گیرد اما باید دید از چه طریقی وارد شویم تا بازنگری در این ضوابط ایجاد شود که فکر می‌کنم باید با سطوح بالای مدیریت شهرداری تهران در این مورد صحبت شود.

معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی گفت: تاکنون مشکل گالری‌ها به صورت موردی پیگیری شده است اما باز هم تاکید می‌کنم که برای رفع این مشکل، باید بازنگری در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مربوط به تخلفات ساختمانی انجام شود تا دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم.

به گزارش مهر، پس از پلمپ گالری‌های «آ» و «هپتا» در سال ۱۳۹۷ و پیگیری وضعیت این گالری‌ها که منجر به نتایج مثبتی شد، به تازگی نیز اخطار پلمپ برای گالری اثر ارسال شده است که باز هم موضوع حضور گالری‌ها در فضای مسکونی مطرح شد.