حمله پهپادی نیروهای یمنی به فرودگاه «ابها» در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مقاومت یمن موفق شدند مجددا فرودگاه ابها در عربستان را هدف قرار دهند.

«یحیی سریع» سخنگوی ارتش یمن این حمله را تایید و اعلام کرد که حمله پهپادی به ترمینال ورودی فرودگاه ابها صورت گرفته است و عملیات ناوبری هوایی این فرودگاه را مختل کرده است.

یگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن اوایل روز یکشنبه نیز با پهپادهایی از نوع «قاصف k۲» اهدافی نظامی در فرودگاه نجران واقع در جنوب عربستان سعودی را هدف قرار داده بود.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد، در عملیات اول بامداد روز یکشنبه، اتاق‌های کنترل از راه دور پهپادها در فرودگاه نجران و در عملیات دوم آشیانه پهپادها و دیگر مواضع نظامی مورد هدف بود.