ایران پشت حملات پهپادی علیه پایگاه آمریکا در سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، برخی مقام‌های آمریکایی ادعا دارند که ایران پشت حمله پهپادی هفته پیش به پایگاه نظامیان آمریکایی در سوریه است.

به اعتقاد این مقام‌های آمریکایی، ایران منبع و تشویق کننده این حمله بوده اما این پهپادها از ایران نیامده بودند.

نام این مقام‌های آمریکایی اعلام نشده، اما از قول آنان گفته شده که در حمله اخیر به پایگاه التنف سوریه، پهپادها ایرانی بوده و به نظر می‌رسد که ایران استفاده از آنها را تسهیل کرده است. این مقام‌ها اضافه کردند که این حمله با ۵ پهپاد مملو از مواد منفجره انجام شده و هر دو بخش نظامی و مخالفان سوری در پایگاه التنف مورد حمله قرار گرفتند.

از سوی دیگر، به تازگی «جان کربی» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واکنش به هدف قرار گرفتن پایگاه آمریکایی التنف در سوریه گفت که این حمله پیچیده و عمدی بوده است.

سخنگوی پنتاگون در عین حال این حمله را به گروه خاصی نسبت نداد، هرچند گفت: ما هنوز در حال طی مسیر خود هستیم.

به گفته کربی، آمریکا پیشتر نیز در سوریه شاهد حملات مشابهی از سوی گروه‌های مسلح متحد با ایران بوده است.

حدود ساعت ۲۳:۳۴ شامگاه سیزدهم اکتبر ۲۰۲۱ بود که رژیم صهیونیستی حمله هوایی از سمت منطقه التنف به تدمر سوریه انجام داد و برج ارتباطی و برخی نقاط اطراف آن را هدف قرار داد که منجر به شهادت سه نظامی و زخمی شدن سه نفر دیگر و به بار آمدن خسارات مادی شد. به دنبال این حمله اتاق عملیات مشترک متحدان سوریه اعلام کرد که پاسخ سختی به رژیم صهیونیستی خواهد داد.

اتاق عملیات مشترک متحدان سوریه در بیانیه‌ای تاکید کرد: با توجه به این موارد و بعد از تجاوزی که از آسمان اردن و منطقه التنف که تحت اشغال آمریکایی‌هاست انجام شد فرماندهی اتاق عملیات متحدان سوریه تصمیم گرفته انتقام خون شهدا و مجروحان را بگیرد و این پاسخ بسیار سخت خواهد بود.

این وعده صادق بود و پایگاه التنف آمریکا هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت. در حمله به پایگاه التنف سوریه افزون بر پهپادها، موشک‌های زمین به زمین نیز بکار گرفته شد. به گفته این منابع، در این حمله سه نقطه پایگاه نظامی اشغالگران آمریکایی و دو نقطه تمرکز تروریست‌ها در سوریه هدف قرار گرفت که آتش سوزی و تلفات گسترده‌ای بر جا گذاشت. به دنبال این حمله رعب و وحشت شدیدی بر نظامیان آمریکایی و انگلیسی در این پایگاه حکمفرما شد. تروریست‌های موسوم به مغاویر الثوره به دنبال حمله به پایگاه التنف به حال آماده باش درآمدند. شعله‌های آتش زبانه کشید و از مسافت چند کیلومتری به وضوح مشاهده شد.