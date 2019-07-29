جزییات احیای ساختمان بلدیه قدیم/چرا این پروژه پارکینگ ندارد

صفا صبوری دیلمی درگفتگو با خبرنگار مهر درپاسخ به این پرسش که قرار است میدان امام خمینی به یکی از میدانگاه های بزرگ شهر تهران تبدیل شود وضعیت گود این میدان چه خواهد شد و آیا ساخت، بلدیه قدیم همچنان دنبال می شود گفت : یک میدان مطرح در سطح شهر به نام میدان امام خمینی (ره) وجود دارد. یکی از تصمیماتی که درباره این میدان گرفته شده، این است که ساختمان قدیمی شهرداری تهران که به اصطلاح به آن «بلدیه» می‌گویند، دوباره با همان مشخصات، شکل و شمایل، بازسازی و به یک مرکز فرهنگی در سطح شهر تبدیل شود. این ساختمان از داخل به ایستگاه مترو امام خمینی دسترسی دارد.

چرا برای ساختمان بلدیه پارکینگ طراحی نشد

وی در خصوص این که چرا برای ساختمان بلدیه پارکینگی پیش بینی نشده است گفت : عمداً و نه سهواً پارکینگی برای آن در نظر گرفته نشده است چرا که در اطراف این ساختمان، پارکینگ‌های زیادی در فاصله‌های نزدیک و در خیابان‌ فردوسی و سعدی وجود دارد. بنابراین در این پروژه کوتاهی نشده بلکه ارجحیت با آن بوده و قرار نیست در این پروژه، کسی خودرویی پارک کند بلکه قرار است مردم به صورت مستقیم از ایستگاه امام خمینی و با حمل و نقل عمومی، خودشان را به این مرکز خاص برسانند.

معاون شهردار تهران با اشاره به رویکرد مدیریت شهری درخصوص افزایش فضا های عمومی شهر و ساخت میدانگاه ها گفت : در این راستا میدانگاه هفت‌تیر ساخته شد. دومین پلازایی که به صورت جدی بر روی آن کار شده، میدان امام خمینی است. یکی از قسمت‌های پلازا در این میدان، ساختمان بلدیه است. این‌طور نیست که این میدان برداشته شود، بلکه قرار است کل میدان امام خمینی با یک طرح ترافیکی و چند ایده تبدیل به پلازا شود که یا به هیچ‌وجه خودرویی در این ساختمان رفت و آمد نداشته باشد یا رفت و آمد با تمهیداتی صورت گیرد که همچنان در حال بررسی و تحقیق در این خصوص هستیم.

به گفته صبوری میدان امام خمینی به یک پلازای بسیار بزرگ تبدیل می‌شود که حدود چهار هکتار است. یک ساختمان در ضلع شمالی این پلازا وجود دارد که بلدیه نام دارد. در ضلع جنوب این میدان، ساختمانی به نام ساختمان مخابرات وجود دارد که قرار است قسمتی از آن، با پلازا همکاری کند. در این راستا توافقاتی هم شده است. ایده دیگری که مطرح است، این است که این ساختمان تا سطح ساخته و سپس رها شود که فعلاً در حد حرف است و هیچ مصوبه‌ای وجود ندارد. مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در حال حاضر این است که این ساختمان، دو طبقه از سطح زمین و با همان نما، شکل و شمایل ساختمان بلدیه سابق، ساخته شود.

کوچه پشت شهرداری معروف است / ساختمان جدید بلند تر از قدیم نیست

معاون عمرانی شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که آیا پروژه بلدیه پیوست اجتماعی دارد؟ گفت : پروژه بلدیه پیوست اجتماعی وجود دارد. پیش از این کوچه‌ای به نام «کوچه پشت شهرداری» وجود داشت و ارتفاع ساختمانی که در حال ساخت است، همان ارتفاع ساختمان شهرداری سابق است و این‌طور نیست که ساختمان بلندتری ساخته شود. به دلایلی این ساختمان تخریب شده و کمیسیون ماده ۵ به درخواست شهرداری تهران، این پروژه را که مصوب شهرداری و با همان ارتفاع، ابعاد و نما است، بررسی کرده و قصد دارد دوباره آن را احیاء کند، به طوری که گویی همان ساختمان در حال بازسازی است.

بسیاری از آثار تاریخی تخریب شده در جنگ جهانی دوم بازسازی شده اند

صبوری تاکید کرد : چنین مسائلی در کشورهای مطرح دنیا وجود دارد. بسیاری از آثار تاریخی که در اروپا دیده می‌شود، بعد از جنگ جهانی دوم دوباره بازسازی شده‌اند، چرا که همه این آثار در جنگ جهانی دوم تخریب شده بود. بسیاری از آثاری که در کشور روسیه مشاهده می‌شود، در زمان شوروی تخریب شده، پس از فروپاشی شوروی، کلیسا مشهور روسیه تبدیل به استخر شده و روسیه بار دیگر تصمیم گرفت آن را با تصاویری که موجود بود، بازسازی کند. اگر از این کلیسا در روسیه بازدید کنید، فکر می‌کنید که این کلیسا به سال ۱۸۱۰ تعلق دارد، درحالی‌که این‌طور نیست و تا ۴۰ سال پیش، استخر بوده و بچه‌ها در آن شنا می‌کردند یعنی آن را تخریب و تبدیل به استخر عمومی کرده بودند. این مسئله در دنیا مرسوم است که بعضی از بناهای فاخری که از بین رفته، بار دیگر با تکنولوژی و کاربری نو، بازسازی شده که نشانه‌های شهری احیاء شود.

وی ادامه داد : در مورد شهر تهران و بلدیه، چنین تصمیمی گرفته شده است. کمیسیون ماده ۵ به عنوان مرجع بالادستی این پروژه را مصوب کرده، ما در حال انجام آن هستیم و شورای شهر هم برای آن اعتباری در نظر گرفته است.

برنامه ریزی برای میدانگاه هفت تیر

صبوری در پاسخ به این پرسش که برای رونق میدانگاه هفت تیر چه برنامه ریزی وجود دارد گفت : با شهردار منطقه ۶ صحبت‌هایی شده و شهرداری منطقه ۶ برای زیرگذر هفت‌تیر برنامه‌هایی در نظر دارد. حتی یک تلویزیون شهری هم در آنجا نصب شده که جنبه تبلیغاتی ندارد، چرا که وقتی مردم در آمفی‌تئاتر حضور دارند، می‌توانند از آن تلویزیون استفاده کنند، اجرای برنامه‌های فرهنگی و فعال شدن آمفی‌تئاتر پلازا در حال برنامه ریزی است، مطمئناً میدانگاه هفت‌تیر رونق می‌گیرد و مانند میدان ولیعصر نخواهد شد.