به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی سی و دومین جشنواره بین‌المللی «فیلم های کودکان و نوجوان»، تندیس طباطبایی مسئول تامین فیلم‌های خارجی جشنواره، گفت: در بخش «بین‌الملل» جشنواره امسال، ۴ بخش اصلی داریم که از بخش‌های رقابتی هستند و شامل فیلم‌های بلند داستانی، فیلم‌های بلند انیمیشن، فیلم‌های کوتاه داستانی و فیلم‌های کوتاه انیمیشن می‌شوند.

وی ادامه داد: در این بخش‌ها سعی کردیم از همه قاره‌ها فیلم داشته باشیم و در واقع به نوعی ۵ قاره را درگیر کنیم. اما تمرکز اصلی‌مان کشورهای آسیایی و اروپایی بوده است. امسال همچنین به سینمای کشورهای اسکاندیناوی و نوردیک هم نگاه خاصی شده است، دلیل این توجه نیز متناسب بودن فرهنگ و نگاه آنها نسبت به دنیای کودک و سینمای ما است.

مسئول تامین فیلم‌های خارجی این جشنواره با اشاره به استقبال کشورها درباره تعداد آثار شرکت‌کننده در بخش‌های مختلف بخش «بین‌الملل» بیان کرد: ما برای کشورهای شرکت‌کننده فراخوان فرستادیم اما بسیاری از فیلم‌ها را خودمان انتخاب کردیم، در واقع با توجه به مقررات و نگاهی که مدنظر ما بود و همچنین تمرکزی که روی کشورها داشتیم آثار را انتخاب کردیم. استقبال در این بخش بسیار خوب بوده و امسال تنوع در بخش «بین‌الملل» زیاد است و از کشورهای مختلف آثاری را داریم. در بخش بلند داستانی ۱۲ فیلم، بلند انیمیشن ١٠ فیلم، کوتاه داستانی ٩ فیلم و کوتاه انیمیشن نیز ۱۱ اثر شرکت کردند.

وی تاکید کرد: نکته مهم دیگر که امسال در بخش «بین‌الملل» حائز اهمیت بود، توجه به آثار تولید مشترک بین کشورهای آسیایی و اروپایی است. همچنین امسال به غیر از بخش‌های بلند و رقابتی، بخش‌های جنبی مختلفی نیز در بخش «بین‌الملل» جشنواره داریم. بخش مهمی که به نظر ما برای مخاطب نیز جذاب است مرور فیلم‌های دانمارکی است و در این بخش ۸ فیلم که شامل فیلم‌های بلند و انیمیشن و داستانی می‌شود مرور می‌شوند.

طباطبایی اضافه کرد: علاوه بر مرور سینمای دانمارک، سعی کردیم نگاهی به سینمای کشورهای همسایه نیز داشته باشیم، به همین منظور نیز بخش جنبی «طلوع تفلیس» را از کشور گرجستان داریم. همچنین مرور فیلم‌های تاتارستان هم از دیگر بخش‌های جنبی بخش «بین‌الملل» جشنواره سی و دوم است.

وی ادامه داد: اتفاق دیگری که در جشنواره امسال افتاده نمایش فیلم‌های منتخب جشنواره «انسی» فرانسه که یک جشنواره بین المللی و معروف در این کشور به حساب می‌آید است. این جشنواره مختص انیمیشن است و ما ۱۰ اثر از آن داریم که در بخش جنبی آنها را نمایش خواهیم داد.

مسئول تامین فیلم‌های خارجی این جشنواره با اشاره به رویکرد آموزشی در بخش «بین‌الملل» جشنواره اظهار داشت: امسال ما بخش کارگاه‌های آموزشی را هم داریم که در آن ۲ فیلم به نمایش در می‌آید و با نمایش این ۲ فیلم به بچه‌ها نکاتی آموزش داده می‌شود. نکته مهم دیگری که در جشنواره امسال مورد توجه است، نمایش جهانی یک اثر در سی و دومین جشنواره بین‌المللی «فیلم های کودکان و نوجوان» است، یکی از فیلم‌های امسال که در بخش رقابتی حضور دارد، اولین نمایش جهانی‌اش را در ایران تجربه خواهد کرد و نام این فیلم متعاقبا اعلام خواهد شد.

طباطبایی در پایان ضمن بیان اهمیت و توجه به آثار تولید مشترک در جشنواره امسال یادآور شد: ما سعی کردیم در بخش «بین‌الملل» جشنواره امسال تنوع زیادی ایجاد کنیم و علاوه بر فیلم‌های آسیایی، فیلم‌های اروپایی و تولید مشترک نیز داشته باشیم. به همین دلیل نیز چندین فیلم تولید مشترک بین کشورهای آسیایی آمریکایی و اروپایی داریم. فیلم‌ها تولید مشترک بین چین و آمریکا، چین و کانادا و سایر کشورهاست.