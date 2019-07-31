دو هفته آینده «ناهید ۱» به وزارت دفاع تحویل داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: وقتی در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت می کنیم نگاه ما نگاه محتوایی و فرهنگی است و کاراکتری که به جامعه، فرهنگ را انتقال می دهد؛ به عنوان مثال در دهه ۶۰ بل و سباستین و هاچ زنبورعسل بود و الان باب افسنجی و بن تن است. این مسائل فرهنگی با کاراکترهای فنی درست نمی شود. باید محتوایی که تعلیم و تربیتی که به نسل بعدی منتقل می شود اصلاح شود. باید در این زمینه تلاش جدی تری انجام شود و ما هم کمک می کنیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: موضوعی که در مورد شبکه ملی اطلاعات وجود دارد بحث محتوایی است که نیاز به مشارکت جدی و عزم ملی دارد.

آذری جهرمی در خصوص زمان قرارگرفتن ماهواره مخابراتی ناهید ۱ در مدار اظهار داشت: کار پژوهشگرهای پژوهشگاه فضایی در خصوص این ماهواره پایان یافته و آزمایش های نهایی مربوطه نیز انجام شده است.

وی گفت: احتمالا ظرف یکی دو هفته آینده ماهواره برای در مدار قرار گرفتن تحویل وزارت دفاع می‌شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه سیکل آماده سازی برای ارسال ماهواره در وزارت دفاع انجام می‌شود، افزود: ایرادات دو پرتاب قبل استخراج و برطرف شده است و امیدواریم که این ماهواره با موفقیت در مدار قرار بگیرد.