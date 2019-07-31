پیشرفت ۷۹ درصدی ۴ خطه شدن راه آهن تهران-پیشوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سعید رسولی عصر سه‌شنبه نهم مردادماه در حاشیه بازدید محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از پروژه چهار خطه شدن ریل تهران - پیشوا - گرمسار در جمع خبرنگاران افزود: پیشرفت فیزیکی مسیر ریلی تهران - گرمسار نیز هم اکنون به بیش از ۶۱ درصد رسیده و تکمیل این مسیر در مجموع نیازمند ۵۶۹ میلیارد تومان منابع مالی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در صورت اختصاص منابع مالی مورد نیاز تکمیل پروژه چهار خطه تهران-پیشوا-گرمسار مشکلی ندارد، افزود: امیدواریم با اختصاص منابع مالی مورد نیاز این مسیر پر تردد تا پایان سال ۹۹ برای استفاده مردم آماده شود.



مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی اظهار داشت روزانه هم اکنون ۱۰ زوج قطار حومه ای در مسیر تهران- پیشوا - گرمسار با ضریب اشغال ۱۰۰ درصد تردد می‌کنند و با توجه به تقاضای مردم

منطقه با تکمیل پروژه چهار خطه این مسیر ۱۱۴.۵ کیلومتری و تامین ناوگان، قطار های حومه ای بیشتری در این مسیر سیر کنند.



رسولی در ادامه با اشاره راه اندازی قطار تهران - آنکارا نیز افزود: این قطار قرار است ۱۶ مرداد ماه سال جاری راه اندازی شود و هم اکنون بلیت قطار تهران - آنکارا به متقاضیان عرضه می شود.

مدیرعامل راه اهن در خصوص راه اندازی قطار تهران - وان گفت: این قطار از سوم تیرماه سال جاری راه اندازی شده و هم اکنون سفر با این قطار با استقبال خوبی مواجه شده است.