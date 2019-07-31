آهی نمونه فروتنی و مردمداری بود

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ عباسعلی براتی‌پور، شاعر پیش‌کسوت کشور ضمن ابراز تاسف و تاثر از درگذشت حسین آهی، شاعر و پژوهشگر، اظهار کرد: ایشان استاد من بود، سال 62 کلاس‌های وزن‌های عروضی در شعر برگزار کرد و درس می‌داد و من به همراه جمعی دیگر از شاعران همچون سهیل محمودی، بیگی حبیب‌آبادی، حسین اسرافیلی و ... در این کلاس‌ها حضور داشتیم.

وی افزود: ایشان با لحنی دلسوزانه و مهربانانه درس می‌داد و در زمینه شعر و پژوهش شعر استادی بی‌نظیر بود. کتاب‌های زیادی را تصحیح کرد و آثار شعری و پژوهشی بسیاری در طول حیاتش نوشت. یکی از آثار برجسته ایشان تقطیع غزلیات حضرت امام خمینی (ره) بود.

براتی‌پور همچنین گفت: مرحوم آهی جواهری بود و از نظر توازع و فروتنی و مردم‌داری نمونه بود. ایشان به درد مردم می رسید و خیلی از کسانی که مشکلی داشتند به ایشان رجوع می کردند و انسانی بخشنده بود.

گفتنی است، حسین آهی، شاعر و گوینده، متولد آذر سال ۱۳۳۲ که سال‌ها در رادیو فعالیت داشت بر اثر سرطان غدد لنفاوی دار فانی را وداع گفت.

وی مدتی را به دلیل بیماری بستری بود و سه‌شنبه ۸ مرداد پس از یک دوره بیماری در منزل درگذشت.

«تماشاگه راز» از رادیو فرهنگ شامل خوانش جدیدی از غزلیات حافظ، از جمله برنامه‌های پرطرفدار زنده‌یاد حسین آهی بود.

شایان ذکر است، وی تحصیلات مقدماتی را در تهران گذراند و پس از آن بر زبان‌های فارسی، عربی، پهلوی و آلمانی تسلط یافت. آهی در علومی مانند صرف، نحو، منطق، نجوم، فقه، اصول عروض و کلام دست به مطالعه و پژوهش زد و در آن‌ها صاحب‌نظر شد. اوّلین پژوهش‌های او در مباحث شعری و ادبی در سال ۱۳۵۵ثمره می‌دهد؛ تا آنجا که هنوز به ۱۸ سالگی نرسیده‌ بود که کتاب «بحور شعر فارسی» را منتشر کرد و در همان دوران تحسین تنی چند از بزرگان شعر فارسی نظیر شفیعی کدکنی و مهدی اخوان ثالث را بر خود برمی‌انگیزد. اخیراً نیز بهاءالدین خرمشاهی به ویژگی‌های این اثر اشاره‌ای داشته‌است.

آیین وداع با استاد مرحوم حسین آهی، شاعر و پژوهشگر پیشکسوت کشور، با حضور خانواده و خویشاوندان آن مرحوم و اهالی ادبیات و شعر، ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه 10 مردادماه از محل مسجد بلال صدا و سیما برگزار می‌شود.