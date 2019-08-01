غزل خوان شب های رادیو به خانه ابدی بدرقه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده یاد حسین آهی شاعر و پژوهشگر که سال‌ها در دو شبکه رادیو فرهنگ و رادیو پیام فعالیت داشت امروز پنجشنبه دهم مرداد با حضور اهالی رادیو و همچنین چهره‌های ادب و فرهنگ از مقابل مسجد بلال صداوسیما به سمت بهشت زهرا (س) برگزار شد.

مراسم تشییع با حضور حجت الاسلام دعایی و نماز خواندن بر پیکر وی آغاز شد. عبدالعلی علی عسکری رییس صداوسیما، محسن مؤمنی شریف رئیس حوزه هنری، سهیل محمودی، موسوی گرمارودی، حسین اسرافیلی، محمدعلی بهمنی، اسماعیل امینی، بیگی حبیب ابادی، مرتضی امیری اسفندقه، ناصر فیض، حمید شاه ابادی معاون صدا و جمعی دیگر از هنرمندان رادیو در این مراسم حصور دارند.

رضا خضرایی از گویندگان رادیو پیام اجرای این مراسم را بر عهده داشت.

علیرضا جاویدنیا هنرمند رادیو در ابتدای این مراسم گفت: خصوصیات خوب او را سرلوحه زندگی قرار دهیم. ما بیشتر از سی سال با او در سازمان زندگی کردیم.

علی عسکری در این مراسم گفت: او یکی از سرمایه‌ها و ذخایر ملت ایران است. من به خانواده فرزند او و خانواده صداوسیما و مقام معظم رهبری که به او محبت داشتند و دائم احوالش را می‌پرسیدند تسلیت می‌گویم.

وی ادامه داد: او در زمان فوتش که بین ما نیست الگوی انسان متدین انقلابی و هنرمند است و امیدوارم همکارانی که به رسانه رادیو و صداوسیما می‌پیوندند او را الگوی خود قرار دهند. او بی ادعا بود و در راه اعتلای فرهنگ ایران می‌کوشید.

بهروز رضوی از گویندگان پیشکسوت رادیو نیز در این مراسم تصریح کرد: او بسیار می‌دانست و سوار کار خودش بود. دست روزگار گلچین است و او نازنینی بود که بسیار بی شیله پیله بود اجازه دهیم روحش در آرامش به سرای دیگر بپیوندد.

حافظ آهی فرزند حسین آهی در ادامه پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد: آنها که پدر را می‌شناختند می‌دانستند بزرگترین مشکلی که او داشت می‌خواست باعث زحمت کسی نشود. من هم نمی خواهم اینجا سخن طولانی شود و در این آفتاب کسی اذیت شود.

وی ادامه داد: من فقط می‌خواهم از همه کسانی که در سختی بیماری پدرم و در این ماه‌های آخر رر کنار ما بودند و باعث شدند این روزها بهتر بتوانیم تحمل کنیم تشکر کنم.

موسوی گرمارودی از شاعران پیشکسوت نیز پشت تریبون حاضر شد و با بیان اینکه اقای احتشامی برای حسین آهی پیامی فرستاده است ابتدا شعر او را خواند و بعد بدون جمله‌ای شعر دیگری در رثای آهی خواند.

این مراسم با چند سخنرانی کوتاه پایان یافت و حاضران پیکر زنده یاد آهی را به سمت خانه ابدی اش در بهشت زهرا (س) بدرقه کردند.