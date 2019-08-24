گفتگو با هرمز فرهت در «خنیاگران» رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو فرهنگ، برنامه «خنیاگران» شنبه دوم شهریور ماه به زندگی و آثار هرمز فرهت استاد بین المللی موسیقی کلاسیک که سال ها ریاست دانشکده موسیقی دانشگاه دوبلین را بر عهده داشت، اختصاص دارد.

در این برنامه امیرمهیار تفرشی پور که خود از آهنگسازان جوان کشورمان است با پروفسور فرهت که اکنون دوران بازنشستگی خود را در ایرلند می‌گذراند، گفتگوی تلفنی خواهد داشت.

فرهت که مقیم خارج از کشور است دارای دکترای موسیقی شناسی از دانشگاه یو. سی. ال. ای بوده و آثار مختلفی را تولید کرده است. هرمز فرهت پیش از انقلاب در زمینه موسیقی فیلم هم فعال بود که از شاخص ترین آثارش می توان به «دایره مینا»، «گاو»، «صادق کرده» و «آرامش در حضور دیگران» اشاره کرد.

همچنین ۲ سال پیش برای اولین بار به شکل رسمی آلبوم موسیقی کلاسیک «کوارتت یک، دو و سه» به آهنگسازی هرمز فرهت در ایران منتشر شد.

برنامه «خنیاگران» کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ است که پژوهش های مکتوبی را که در حوزه موسیقی در ایران صورت گرفته است، معرفی می کند، این برنامه که با حمایت معنوی موزه موسیقی تهیه و تدوین می شود برای نخستین بار در رادیو صفحه های ضبط سنگی موسیقی را که در موزه موسیقی نگهداری می شود، پخش می کند.

«خنیاگران» با اجرای کارشناسی امیرمهیار تفرشی پور و بردیا حسام، تهیه کنندگی فریده گودرزی و با مشاوره از زهرا حبیبی زاد هر شنبه ساعت ۱۷ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می شود.