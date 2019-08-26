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۴ شهریور ۱۳۹۸، ۸:۳۸

به سردبیری احمد حسین شریفی؛

دوازدهمین شماره‌ فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شد

دوازدهمین شماره‌ فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شد

دوازدهمین شماره‌ فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی به سردبیری احمد حسین شریفی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا دوازدهمین شماره‌ فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی با شش مقاله از مقالات برتر کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و به سردبیری احمد حسین شریفی منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از این قرار است:

مبانی روانشناختی و جامعه شناختی معروف و منکر با استناد به مفاهیم قرآنی(طرحی نو در جهت تولید علوم انسانی مبتنی بر معارف اسلامی)/سید سعید زاهد زاهدانی

طراحی نظام جامع حمایت خانواده/فرج الله هدایت نیا

بررسی و تطبیق صفات نادان شهرهای فارابی با شهرها و محله های معاصر (شهر مشهد)/ مهدی حمزه نژاد، وحیده فکری

کاربرد روش پژوهی در مطالعات تمدن اسالمی/مسعود مطهری نسب

نقش قدرت و اقتدار سیاسی حکومت های اسلامی در شکوفایی تمدن نوین اسالم/ دوست علی سنچولی، ملیحه ابویسانی

کنکاش در چیستی و اجزای ذاتی مفهوم «تحولم»در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای/سیدهادی موسوی

حسین بستان (استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)،  سعید بهشتی (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)، ‌سید محمدرضا تقوی (استاد دانشگاه شیراز)، مهدی شیدائیان (استادیار دانشگاه تهران)، عطاء الله رفیعی آتانی (استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران)،‌ محمد کاویانی (استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، نجف لکزایی (استاد دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام)،سید حسین میرمعزی(دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، حسن‌آقا نظری (استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) و  محمدجواد نوروزی (دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره) اعضای تحریریه‌ی این فصلنامه هستند.

فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی با هدف تولید دانش و نظریه‌پردازی در قلمرو فلسفه، روش‌شناسی و نظریه‌های پایه و بنیادی علوم انسانی به‌طور عام و رشته‌های مختلف آن مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی در سطح علمی ـ پژوهشی منتشر می‌شود.

این فصلنامه از همه‌ صاحب‌نظران، اساتید و پژوهشگران دعوت کرده است تا برای تحقق این منظور نتایج تحقیقات خود را در اختیار فصلنامه قرار دهند.

آدرس ایمیل فصلنامه frh@sccr.ac.ir است. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۳۲۹۱۲۹۱۰ ـ ۰۲۵ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 4701742

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