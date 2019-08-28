آگاهی از کارکرد لباس، مفهوم و وضعیت آن در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «استایلینگ» نوشته «ژاکلین مکاسی ـ کلر لاکلی» و ترجمه ملیحه ملائی توسط انتشارات جمال هنر در ۵۰۰ نسخه چاپ و منتشر شده است.
این کتاب در ۶ فصل با عناوین «استایلیست مد و لباس»، «پژوهشهای ضروری»، «بخشهای موجود در استایلینگ»، «آمادگی برای عکسبرداری»، «مراحل خلق تصاویر» و «پیشرفت مد و لباس» تنظیم و تدوین شده است.
در کتاب حاضر جنبههای مختلف استایلینگ برای اشخاص، استایلینگ نشریات مد، استایلینگ تبلیغاتی و استایلینگ طبیعت بیجان مورد بررسی قرار گرفته و شیوههای الهام گرفتن از کانسپت، انتخاب مدلها، روشهای تهیه لباسها برای عکاسی و برنامهریزی برای تولید، به بهترین نحو توضیح داده شده است تا خواننده را با فضایی متفاوت از کار طراحی لباس و دنیای مد آشنا کند. بسیاری از دانشجویان طراحی لباس نیز علاقه به این شاخه از هنر داشته و پس از فارغالتحصیلی فعالیت خود را در مقام دستیار یک استایلیت آغاز نموده و در نهایت شخصا به استایلینگ در شاخههای متعدد میپردازند.
بازخورد استایلینگ میتواند در رسانههای مختلفی مانند رسانههای چاپی (نشریات و مطبوعات)، رسانههای دیداری (تلویزیون و سینما) همچنین رسانههای الکترونیکی (وبسایت، وبلاگها و شبکههای اجتماعی) دیده شود. لذا رسانه یکی از مهمترین وسایل ارتباط جمعی برای طراحان و استایلیستها محسوب میشود و شناخت آن منجر به معرفی کلیه کالاهای مصرفی و هنری من جمله لباس خواهد شد. تا جایی که فرم هر لباس و استایل آن خود به منزله یک رسانه عمل کرده و میتواند گویای پیام بیننده باشد. استایلیست میتواند با مهارتی که نسبت به خویش بهره برده و در راستای اهداف مشتریهای صنعتی یا شخصی خود، استایلی مشخص از یک ایده را به نمایش گذارد.
در فصل خاستگاه استایلینگ در این کتاب آمده است: مدنویسان جزء اولین استایلیستها بودند که منحصرا در مجلات مد و لباس فعالیت میکردند در حقیقت آنان صفحات مربوط به مد و لباس وا ویرایش کرده و تعدادی از طراحان را انتخاب میکردند تا از طریق مجلات، معرفی شوند. رابطهای که در طول پروسه عکاسی و زیرنظر هدایت اولیه مدنویس، میان عکاس و مدل شکل میگرفت، بسیار حائز اهمیت بود.
استایلینگ میتواند تعابیر چالشبرانگیزی از مد و استایل تا حرکت به سوی شیوههای نوین هماهنگ کردن اجزای مختلف لباس با هم را شامل شود؛ به نحوی که اساسا مدنظر طراح نبوده است. تاریخچه مد و لباس مملو از نمونههای اینچنینی است که ظاهرا امروزه بسیار رایج است.
پژوهش در رابطه با مد و لباس
به عنوان استایلیست از شما انتظار میرود تا با تمام مسائل مربوط به مد و لباس آشنا باشید. یک استایلیست مطبوعاتی به بررسی مجموعههایی فصلی که در هفتههای مد در نیویورک، لندن، میلان و پاریس نمایش داده میشوند، میپردازد. استایلیست، مجموعهها و جزییات ثبتشدهای مثل سیلوئتهای (خطوط محیطی) اصلی، رنگها، بافتها و تصاویر چاپی را تجزیه و تحلیل کرده و از اطلاعات موجود استفاده میکند تا گرایشهای اصلی برندها را تعیین کند زیرا معتقد است که این گرایشها میتوانند الهامبخش مخاطیبان باشند. در نشریات، اطلاعات مربوط به انواع گرایشها در رویدادهای مربوط به مد و لباس به شیوههای گوناگونی تعبیر میشوند. هنگامی که ایده طرح شکل میگیرد، استایلیست باید با توجه به نوع نشریه و خوانندگان آن به بررسی هزینههای تولید، محتوا، سبک طرح، مانکن، مکان عکسبرداری و قیمت پوشاک بپردازد.
اصول و مهارتهای عملی
فعالیت در یک مجله یا روزنامه بهعنوان دستیار استایلیستی حرفهای، یکی از مسیرهایی است که میتوانید برای ورود به حرفه استایلینگ انتخاب کنید. در چنین موقعیتی، فراگیری تجارت شیوه بسیار خوبی است تا بتوانید در این حرفه تجربه اندوخته و ماهر شوید و استفقللال بیشتری پیدا کنید. دستیار بودن شما را قادر میسازد تا در عین حال که فعالیت میکنید و برای تلاشهای خود دستمردی دریافت میکنید اصول و مهارتهای عملی را یاد بگیرید. همچنین ممکن است با هنرمندان دیگر آشنا شوید که در این حرفه به شما کمک میکنند و فرصت سفر به نقاط دیگر برای شما فراهم شود.
پژوهشهایی که در زمینه مد و لباس صورت میگیرند، به دلیل پیوند نزدیک با فرهنگ بصری، موضوعات بسیاری را شامل میشوند، دانشجویان باید با تحقیقات مختلفی در رابطه با موضوعات گوناگون درگیر باشند. امروزه دو شیوه تحقیقاتی وجود دارد؛ پژوهش اولیه و ثانویه. اطلاعات اولیه، اساس پژوهش است و در حال حاضر دسترسی به آنها وجود ندارد؛ استفاده از عکسهایی که توسط خود شما گرفته شده، طراحیها یا مذاکرات مستقیم در این گروه قرار میگیرند. پژوهش ثانویه، دادههایی را شامل میشود که هماکنون در دسترس است و توسط شخصی دیگر پدید آمدهاند، این پژوهش، تحقیقات دیجیتال و چاپی را در برمیگیرد که از کتابها، اینترنت، مجلات، روزنامهها، ژورنالها، گزارشها و سایر آثار چاپی مثل عکسها، کارتپستالها، پوسترها و غیره به دست آمدهاند. انجام هر دو پژوهش تصوسر گستردهای از موضوعی که انتخاب کردهاید و حوزههای مربوطه را در اختیارتان قرار داده و فعالیت شما را به سوی مسیری نوآورانه سوق میدهد.
تبدیل شدن به فردی آگاه از مد و لباس
لباس، تاریخچه طولانی و مفصلی دارد و ا فردی که در زمینه هنر بهخصوص طراحی و استایلینگ فعالیت میکند، انتظار میرود تا حداقل طراحان بزرگی را بشناسد که به واسطه خلاقیت خویش پوشاکی را که هماکنون بر تن داریم، طراحی کردهاند. استایلیستهایی که علاقهمند هستند تا آثاری نوآورانه و اصیل حلق کنند، باید راجع به آثار پیشین، اطلاعاتی داشته باشند. علاوه بر این، باید بدانند که پیدایش لباس از کجا و چگونه بوده و تغییرات اجتماعی و اقتصادی چه تاثیری بر طراحی و تولید لباس داشته است. اگر علاقهمند هستید تا از مد و لباس آگاهی داشته باشد باید در رابطه با تمامی سبکهایهنری از کوتور تا سبکهای خیابانی تحقیق کنید.
ارتباط لباس و فرهنگ
آیا تا به حال به این مسئله توجه کردهاید که لباسی که میپوشید مثل کتو شلواری شیک یا جین و تیشرت نشان دهنده چیست؟ پوشاک زبان خود را دارد و میتواند با طبقه اجتماعی، جنسیت، ثروت و شغل ارتباط داشته باشد. آگاهی از کارکرد لباس، مفهوم و وضعیت آن در جامعه و ارتباط آن با گروههای اجتماعی، نمودی جالب از تحقیق پیرامون لباس و استایل است. بسیاری از گرایشها از نگرش به گروهها یا قبیلههای خاص اجتماعی مثل پسران عروسکی و گوتیک عروسکی، گروههای که به دلیل سبک لباسی که میپوشند و نحوه میکاپ و مدل مو، قابل تشخیص هستند. همچنین، بسیاری از سبکهای لباس اجتماعی به استایل دیگری روی آوردند و هماکنون از طریق روند کلی مد و لباس قابل تشخیص هستند. برای مثال لباس کتان راهراه اولین بار به عنوان لباس کار مورد استفاده قرار گفت. این لباس در حدود یک قرن چنین کارکردی داشت و در آن دههها با لباس کابویها تطابق داشت، در دهه 50 میلادی در لباس یاغیان نوجوان و در دهه 70 میلادی توسط هیپیها مورد استفاده قرار میگرفت.
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