آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی به صورت الکترونیک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت اعلام کرد با توجه به تجربه موفق برگزاری آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی سال های ۹۶ و ۹۷ به صورت کامپیوتری، سی و سومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال ۹۸ نیز به صورت کامپیوتری برگزار می شود.

سی و سومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی به صورت الکترونیک در روز پنجشنبه ۷ شهریورماه برگزار خواهد شد و به منظور آشنایی بیشتر داوطلبان با نحوه پاسخگویی به آزمون های تحت کامپیوتر، دبیرخانه آزمون آزمایشی برای آموزش و آشنایی بیشتر کلیه داوطلبان با نحوه برگزاری آزمون را برگزار می کند.

آزمون آزمایشی برای داوطلبان دانشنامه فوق تخصصی پزشکی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۵ و ۶ شهریورماه برگزار می شود و تمامی داوطلبان باید در آزمون آزمایشی شرکت کنند.