اولویت دامپزشکی حمایت از تولید کننده است/واردات ۱۰درصدی گوشت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا رفیعی پور صبح چهارشنبه در آیین افتتاح شورای مدیران دامپزشکی سراسر کشور در ارومیه اظهارداشت: رونق تولید ملی در حوزه دام و طیور با حمایت تولید کننده و امنیت غذایی با مدیریت بهداشتی محقق می شود.

وی ادامه داد: مدیریت بازار و مدیریت تولید بدون مدیریت بهداشتی امکانپذیر نیست و امسال مدیریت بهداشتی با اقدامات مهم از جمله پایش دام و طیور،واکسیناسیون توانسته ایم گام های خوبی برداریم.

رفیعی پور با اشاره به اینکه کشورمان سابقه ۹۰ ساله در صنعت دامی دارد تصریح کرد: امسال محصولات دامی همچون شیر، عسل و آبزی از کشور صادر شده و برای توسعه صنعت دامی نیز سه مولفه مورد نیاز است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: یکی از مهمترین این مولفه‌ها آمایش سرزمینی است که اگر نباشد، تراکم بیش از حد تولید در یک نقطه یا پراکندگی تولید در نقطه دیگر اتفاق افتاده که خود سبب مشکلات بسیاری می‌شود.

رفیعی پور با بیان اینکه بی‌تردید تراکم بیش از حد تولید در یک نقطه سبب تولید بیماری شده و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد افزود: برای خودکفایی در تولید باید وابستگی به نهاده‌های دامی کاسته شود در حوزه دام، اسپرم وارداتی در کشور استفاده شده که خود نوعی وابستگی است که یا باید حذف، یا کاهش یابد.

وی با تاکید بر حمایت از تولیدکننده گفت: سازمان دامپزشکی باید در همه شرایط کمک‌کار و تسهیل‌گر تولیدکننده باشد تا رونق تولید شکل گرفته و در نتیجه منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی تحقق یابد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با ابراز خرسندی از اینکه در حوزه تولید واکسن دامی به خودکفایی رسیده و کشورمان ۹۶ درصد واکسن را خود تولید می‌کند افزود: این در حالی است که تولید واکسن طیور تنها ۳۰ درصد داخلی بوده و بقیه وارداتی است.

وی اظهار داشت: برای خودکفایی در تولید واکسن طیور، سازمان دامپزشکی آمادگی داشته چون سالانه ۱۰ میلیارد «دز» واکسن طیور در کشور به مصرف رسیده و سبب خروج ارز می‌شود.

رفیعی پور با تاکید بر اینکه رونق تولید تنها با کنترل بیماری رخ می‌دهد تصریح کرد: در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶، بیماری راهبردی در کشور ۳۵ تا ۷۵ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد گوشت قرمز در کشور وارداتی است گفت: در سالیان آینده میزان تولید گوشت قرمز به ۹۵۰ هزار تن می‌رسد و همچنین خوشبختانه در تولید گوشت سفید، از تولید مازاد برخوردار بوده و هیچ وارداتی در این حوزه وجود ندارد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه اظهار داشت: هم‌اکنون میزان تولید محصولات دامی اعم از گوشت سفید و قرمز، عسل، تخم مرغ، شیر و لبنیات ۱۵ میلیون تن است که سه میلیون آن مازاد مصرف است.

شورای مدیران دامپزشکی سراسر کشور به مدت دو روز در ارومیه در حال برگزاری است.