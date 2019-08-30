به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید عبداللهیان ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه شاهرود به میزبانی مصلای مدرسه قلعه این شهر ضمن بیان اینکه رعایت موازین اخلاقی در ایام سوگواری سالار شهیدان امری ضروری است، ابراز داشت: انتظار میرود هیئتهای مذهبی و روضه خانهها کاملا رعایت همسایگان خود را داشته باشند و از پخش مداحی با صدای بلند و بهویژه در ساعات پایانی شب خودداری کنند.
وی ضمن بیان اینکه برخی هیئتها با احداث داربست در تردد خودروها و همسایگان خود ایجاد مزاحمت میکنند، افزود: انتظار میرود هیئتهای مذهبی در این ایام حتما رعایت اصول اخلاقی را داشته باشند و بر موازین شرعی نظیر کسب اجازه از همسایههای هیئت حتما تاکید کنند.
ضرورت جوانگرایی در هیئت ها
امام جمعه موقت شاهرود بابیان اینکه طبق بیانیه گام دوم انقلاب حتما میبایست هیئت امناهای مساجد و هیئتها بخشی از امور را به جوانان واگذار کنند، ابراز داشت: گاهی این گلایه از سوی جوانان وجود دارد که هیئت امناها با آنها همکاری لازم را ندارند که در پاسخ به این افراد باید گفت جوانها سرمایههای کشورند و باید آنها را در اداره کشور دخیل کرد.
عبداللهیان به برخی از مراسم مذهبی ویژه شاهرود در ایام سوگواری سالار شهیدان اشاره و تصریح کرد: روز پنجم، نهم، دهم و یازدهم روز نخل در شاهرود دارای اهمیت ویژهای است لذا انتظار میرود هیئتهای مذهبی از پرداختن به مسائل حاشیهای به طور جد پرهیز و از تعصبات محلهای کاملا دوری کنند.
وی بابیان اینکه قیام امام حسین (ع) ویارانش تنها برای اشاعه امربهمعروف و نهی از منکر صورت گرفت، افزود: انتظار میرود در این ایام مسئله حجاب و عفاف در هیئتهای مذهبی به صورت کامل رعایت شود و هیئتها با کنار گذاشتن تعصبات اجازه دهند تا بهرهبرداری واقعی از این رویداد تاریخی صرفا برای مردم باشد.
امام جمعه موقت شاهرود بابیان اینکه دشمن با ایجاد دودستگی و اختلاف میکوشد تا به نیات شوم خود دست پیدا کند، ابراز داشت: بدترین منکر باید مقابله بارانت و فساد باشد که در راس همه اینها انتظار میرود قوه قضائیه ورود جدیتری داشته باشند تا با مقابله مفسدان اقتصادی در جامعه امیدآفرین باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، فرارسیدن ماه محرم، انفجار دفتر نخستوزیری سال ۶۰، ترامپ و انتخابات پیشرو، ضرورت تقوا و توجه به امربهمعروف و نهی از منکر بخشی از سخنان محوری خطیب موقت این هفته شاهرود بود.
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