زنجیره انسانی در چاهک تشکیل شد/ مخالفت مردم با تخریب محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، فعالان و دوستداران محیط زیست با تشکیل زنجیره انسانی در محل اجرای طرح تولید و تکثیر لارو میگو در روستای گردشگری چاهک از توابع شهرستان گناوه، اجرای این طرح را در این منطقه بکر و گردشگر پذیر قابل توجیه ندانستند و خواستار توقف و انتقال به نقطه دیگری شدند.

یکی از ساکنین روستای چاهک در این گردهمایی پیرامون تخلفات صورت گرفته گفت: در اجرای طرح تولید و تکثیر لارو میگو در منطقه گردشگری چاهک تخلفات زیادی از جمله روند تمدید مجوز دو سال تاریخ گذشته بدون حتی تجهیز کارگاه در بازه زمانی اعتبار مجوز قبلی تحت عنوان تکثیر لارو میگو و تخلفات صورت گرفته از جمله عدم رعایت فاصله مجاز تا روستا و تهدیدات آلودگی زیست محیطی و بهداشتی آن همچنین تخریب اندک مرتع غنی ساحلی باقی مانده که دارای پوشش گیاهی و درختی کنار کهنسال است صورت گرفته است.

غلامرضا نعمتی مدیر انجمن یاوران سبز اندیش طبیعت نیز گفت: تخلفات صورت گرفته در تجاوز به حریم ۶۰ متر دریا، استحصال ۶۰ درصد بستر خور و رودخانه فصلی گِزَک در این طرح انجام شده است.

وی افزود: جانمایی این طرح خلاف مقررات جاری است چراکه با وجود بزرگترین زیرساخت شهرک شیلاتی کشور در این شهرستان، واگذاری اراضی ساحلی مرتعی که قابلیت گردشگری و تأمین معیشت روستایی ارجحیت دارد دارای ابهام و نیاز به تجدیدنظر دارد.

وی افزود: شرکت کنندگان در این تجمع از متولی و ناظران این طرح درخواست دارند تا دستور توقف تخریب داده شود و سرمایه گذار را به شهرک شیلاتی و دیگر اماکن مجاز هدایت کنند.

یکی از فعال اجتماعی گفت: این حضور پرشور نشان از بیداری و سرمایه‌ای ارزشمند و مایه امیدواری است که می‌بایست با مراقبت ویژه از این ظرفیت اجتماعی در راستای دیگر موارد تضییع شده حقوق شهروندی و منابع مورد تعرض نیز بهره برد.

شرکت کنندگان در این گردهمایی پس از مشاهده عینی تخریب‌ها و تعرض‌های صورت گرفته زنجیره انسانی حمایت از طبیعت را با شعار هماهنگ «تخریب محیط زیست ممنوع» تشکیل دادند.

اجرای طرح تولید و تکثیر لارو میگو در منطقه گردشگری چاهک شهرستان گناوه باعث اعتراضاتی از سوی ساکنین این روستا و دوستداران محیط زیست در منطقه شده است و مردم روستای چاهک در هفته گذشته نیز در محل اجرای طرح تجمع و خواستار متوقف شدن و انتقال آن به نقطه‌ای دیگر از شهرستان گناوه شدند.