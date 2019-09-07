آغاز کلاس های درس دانشگاه خوارزمی از ۳۰ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه خوارزمی برای سال تحصیلی جدید از ۱۰ الی ۱۳ شهریورماه انجام شد، دانشجویان امروز و فردا ۱۶ و ۱۷ شهریورماه فرصت دارند برای انتخاب واحد با تاخیر اقدام کنند.

شروع کلاس ها در سال تحصیلی جدید از ۳۰ شهریورماه آغاز خواهد شد. حذف و اضافه دو درس (ویژه کارشناسی) ۳۱ شهریورماه لغایت ۳مهر ۹۸ خواهد بود همچنین حذف اضطراری (تکدرس) ویژه کارشناسی ۱۶ لغایت ۲۰ آذر ۹۸ خواهد بود.

پایان کلاس ها و امتحانات ۱۸ دی ۹۸ بوده و امتحانات ۲۳ دی لغایت ۶ بهمن ۹۸ برگزار می شود.