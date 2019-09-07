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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۵:۳۱

آغاز کلاس های درس دانشگاه خوارزمی از ۳۰ شهریور

آغاز کلاس های درس دانشگاه خوارزمی از ۳۰ شهریور

کلاس های درس دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از روز ۳۰ شهریورماه آغاز و تا ۱۸ دی ۹۸ ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه خوارزمی برای سال تحصیلی جدید از ۱۰ الی ۱۳ شهریورماه انجام شد، دانشجویان امروز و فردا ۱۶ و ۱۷ شهریورماه فرصت دارند برای انتخاب واحد با تاخیر اقدام کنند.

شروع کلاس ها در سال تحصیلی جدید از ۳۰ شهریورماه آغاز خواهد شد. حذف و اضافه دو درس (ویژه کارشناسی) ۳۱ شهریورماه لغایت ۳مهر ۹۸ خواهد بود همچنین حذف اضطراری (تکدرس) ویژه کارشناسی ۱۶ لغایت ۲۰ آذر ۹۸ خواهد بود.

پایان کلاس ها و امتحانات ۱۸ دی ۹۸ بوده و امتحانات ۲۳ دی لغایت ۶ بهمن ۹۸ برگزار می شود.

کد مطلب 4713252
زهرا سیفی

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