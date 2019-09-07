تولید ماده ای کاربردی در کابل های برق صنعتی توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علی احمدی مدیر عامل یک شرکت تحقیقاتی، تولیدی و صنعتی درباره زمینه فعالیت این شرکت گفت: شرکت ما بر مبنای نیروی تحقیق و توسعه فعال که از نیروی انسانی دانش‌آموخته شکل گرفته، توانسته است محصولات دانش‌بنیانی را که در ایران تولید نمی‌شوند و مبنای علمی و فناورانه بالایی دارند، تولید کند.

احمدی ادامه می دهد: تولیدات ما به دو گروه تقسیم می شود. یک گروه رنگ های ضد حریق روی کابل ها هستند و گروه دوم پلیمرهای مورد استفاده مهندسی هستند. ما پلیمر تولیدی پتروشیمی ها را می گیریم و فرایند شیمیایی روی آن ها انجام می دهیم و محصول جدیدی که در صنایع پلیمری کاربرد دارد را تولید می کنیم.

مدیرعامل شرکت تحقیقاتی،تولیدی و صنعتی بیان کرد: در این شرکت ۱۵ نفر به طور مستقیم بعلاوه جمعی از استادان دانشگاه و متخصصان مشغول به کار شده اند.

احمدی درباره ویِژگی های محصول تولید شده این شرکت عنوان کرد: تا پیش از این مواد فایر استاپ را شرکت های خارجی که در ایران فعال بودند تولید می کردند و در بازار ایران به فروش می رساندند. ولی حالا که این شرکت ها از ایران رفته اند این محصول به طور کامل بومی سازی شده و از سوی شرکت تحقیقاتی،تولیدی و صنعتی تولید می شود.

وی ادامه داد: ولی متاسفانه در کشور ما فرهنگ پیشگیری وجود ندارد به همین خاطر خیلی توجهی به مواد فایر استاپ استفاده شده در کابل ها نمی شود.

این فعال فناور، درباره ویژگی مواد فایر استاپ گفت: اگر کابل برق آتش بگیرد به مواد فایر استاپ که می رسد که در این صورت از شعله ور شدن آتش به قسمت بعدی جلوگیری می کند. این مواد را بیشتر شرکت های آلمانی و انگلیسی تولید و در خاورمیانه عرضه می کنند که اکنون ما هم با تولید این محصول وارد عرصه رقابت با این شرکت ها شده ایم.

احمدی با تاکید بر اینکه استفاده از مواد فایر استاپ در کارخانجات صنعتی بسیار مهم است افزود: در دهه هشتاد یک شرکت فولاد سازی به خاطر اینکه از این مواد در کارخانه خود استفاده نکرده بودند طعمه حریق شد و حدود ۱۲ میلیارد تومان خسارت دید. همچنین یکی از کارخانه های سیمان نیز به همین خاطر دچار آتش سوزی شد. باید این فرهنگ پیش گیری در صنعت ایران جا باز کند.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان ادامه داد: ما یازده هزار تن در سال پروانه بهره برداری کسب کردیم و تا جایی که بازار نیاز داشته باشد آماده عرضه این مواد هستیم. اکنون نیز در حال رایزنی با کشور ترکیه برای صادرات این مواد هستیم.