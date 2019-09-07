نشست هماهنگی امور زنان وخانواده سازمان محیط زیست برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی امور زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست با حضور مدیرکل فرهنگی و اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی، سرپرست دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست و نمایندگان ستادی و استانی امور زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

در این نشست زهره نظری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن تبیین مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص تلاش‌های این معاونت در تسهیلگری شرایط شغلی زنان شاعل و موارد حقوقی زنان در کشور توضیحاتی ارائه کرد و به پرسش‌های حاضرین پاسخ داد.

در ادامه این نشست سالار آملی مشاور امور زنان و خانواده سازمان محیط زیست، از تدوین اولین سند راهبردی توانمند سازی و ارتقا مشارکت زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه عملیاتی این حوزه خبر داد.

سالار آملی ضمن تشکر از فعالیت همکاران امور زنان‌و خانواده سازمان از بدو فعالیت تاکنون گفت: امور زنان و خانواده سازمان طی برگزاری چندین نشست هم اندیشی و با بهره مندی از اساتید متخصص و مجرب به تدوین اولین سند راهبردی توانمند سازی و ارتقا مشارکت زنان و خانواده سازمان همت گماشت و سپس با توجه به اهداف و راهبردهای سند برنامه عملیاتی سال ۹۸ را تدوین کرد.

وی افزود: این سند و برنامه عملیاتی ذیل آن، نقشه راه برنامه‌های مشاورین ستادی و استانی امور زنان و خانواده سازمان بوده و استان‌ها می‌توانند فعالیت‌ها و اقدامات مورد نظرشان را با اهداف و راهبردهای مندرج در سند و برنامه عملیاتی مذکور هماهنگ کنند.

در ادامه فاطمه نکویی دبیر امور زنان و خانواده سازمان به تشریح اولین سند راهبردی توانمند سازی و ارتقا مشارکت زنان و خانواده سازمان پرداخت و سپس الناز کیوانی مسئول آمار و برنامه ریزی امور زنان و خانواده، برنامه عملیاتی ذیل سند مذکور را در ۴ هدف و ۸ راهبرد و فعالیت و اقدامات ذیل آنها ارائه کرد.