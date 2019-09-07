افزایش ۴ درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی در پنج ماه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، نواب حسینی منش در مورد تعداد مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی تهران، بیان کرد: به طور کلی، در مردادماه سال جاری ۱۲۴ هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند.

وی افزود: آمار مراجعات در پنج ماه نخست امسال نیز حاکی از افزایش ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در مورد علل مردودی خودروها در مردادماه سال جاری عنوان کرد: ۲۱ درصد از خودروها در آزمون آلایندگی، ۷ درصد در آزمون هم راستایی چرخ‌ها، ۵ درصد در آزمون کمک فنر، ۹ درصد در آزمون ترمز و ۱۶ درصد به دلیل عیوب ظاهری نظیر ترک شیشه جلو، روغن سوزی، دفرمگی و پوسیدگی بدنه و یا چراغ‌های اخطار مردود شده‌اند.