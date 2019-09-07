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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۷:۳۹

افزایش ۴ درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی در پنج ماه نخست امسال

افزایش ۴ درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی در پنج ماه نخست امسال

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از افزایش آمار ۴ درصدی مراجعین به مراکز معاینه فنی در پنج ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نواب حسینی منش در مورد تعداد مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی تهران، بیان کرد: به طور کلی، در مردادماه سال جاری ۱۲۴ هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند.

وی افزود: آمار مراجعات در پنج ماه نخست امسال نیز حاکی از افزایش ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در مورد علل مردودی خودروها در مردادماه سال جاری عنوان کرد: ۲۱ درصد از خودروها در آزمون آلایندگی، ۷ درصد در آزمون هم راستایی چرخ‌ها، ۵ درصد در آزمون کمک فنر، ۹ درصد در آزمون ترمز و ۱۶ درصد به دلیل عیوب ظاهری نظیر ترک شیشه جلو، روغن سوزی، دفرمگی و پوسیدگی بدنه و یا چراغ‌های اخطار مردود شده‌اند.

کد مطلب 4713672
نورا حسینی

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