به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، آمازون استودیوز امروز اعلام کرد فیلمبرداری سریال «ارباب حلقه‌ها» با اقتباس از رمان جی.آر.آر تالیکن در نیوزیلند انجام می‌شود.

این در حالی است که پیش تولید مجموعه شروع شده و تولید آن در اوکلند در ماه‌های آینده آغاز می‌شود.

جی.دی پین و پاتریک مک‌کی سازندگان این سریال گفته‌اند: برای ساخت این سریال نیاز به جایی جادویی داشتیم که سواحلی عالی، جنگل‌ها و کوهستان‌های زیبا داشته باشد تا بتواند خانه گروهی باشد چون باید مدت‌ها برای ساخت فیلم تلاش کنیم.

در بیانیه‌ آنها ضمن تشکر از مردم نیوزیلند که میزبان آنها شده‌اند، گفته شده که آنها فضاها و سِت‌های لازم برای ساخت فیلم را ایجاد می‌کنند. هنوز روشن نیست که آیا پیتر جکسون سازنده سه گانه سینمایی، با سریال همراه خواهد بود یا خیر.

این سریال با حضور پین و مک‌کی به عنوان تهیه‌کننده و نویسنده و خوان آنتونیو بایونا به عنوان کارگردان ساخته می‌شود.

نسخه سینمایی «ارباب حلقه‌ها» که آن هم در نیوزیلند ساخته شده بود و نام این کشور و زیبایی‌های آن را جهانی کرد، فروشی ۶ میلیارد دلاری را در سینما تجربه کرد و ۱۷ جایزه آکادمی اسکار از جمله بهترین فیلم را دریافت کرد.

سریال «ارباب حلقه‌ها» توسط آمازون استودیوز با همکاری بنیاد تالکین، هارپر کالینز و نیولاین سینما انجام می‌شود.

ساخت این سریال در پنج فصل مد نظر است و آمازون حق ساخت یک سریال فرعی براساس این مجموعه را نیز دارد.

هزینه ساخت این سریال حدود یک میلیارد دلار برآورد شده است.