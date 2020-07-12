به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، الیجا وود بازیگر نقش فرودو بیگینز در سه‌گانه اصلی «ارباب حلقه‌ها» در مصاحبه‌ای با ایندی وایر گفته است از اینکه قرار است این داستان در قالب یک سریال ساخته شود واقعاً هیجان‌زده شده و خیلی خوشحال‌تر می‌شد اگر یک حضور حتی کوچک هم در این سریال می‌داشت.

وی به شوخی گفت: ببین خیلی دوست داشتم الان در نیوزیلند بودم و داشتم یک کاری می‌کردم. اصلاً حس می‌کنم الان کاملاً آنجا هستم.

این در حالی است که نیوزیلند به تازگی مجوز شروع فیلمبرداری دوباره سریال «ارباب حلقه‌ها» را پس از توقف کار به دلیل شیوع ویروس کرونا داده است.

وی در عین حال افزوده است: اسم سریال را «ارباب حلقه‌ها» گذاشته‌اند اما به نظرم این اسم کمی گمراه‌کننده است.

وود در ادامه تاکید کرد: تا آنجا که من می‌دانم، منبعی که آنها از آن اقتباس کرده‌اند از نظر تاریخی متعلق به دوره قدیمی‌تری از داستان «ارباب حلقه‌ها» است و به دوره پیش از «سرزمین میانه» مربوط است. انگار بیشتر به دوران «سیلماریلیون» مرتبط است. نمی‌خواهم ادای پیله‌ها را دربیاورم اما سریال مربوط به «دوران دوم» از «سرزمین میانه» است.

«سیلماریلیون» که سال ۱۹۷۷ و پس از «ارباب حلقه‌ها» منتشر شد داستان تاریخی دورانی را روایت می‌کند که در آن دوران «سرزمین میانه» تازه پیدا شد و هنوز شخصیت‌های «ارباب حلقه‌ها» در آن دوره وجود نداشتند.

برآورد می‌شود ساخت این سریال برای آمازون یک میلیارد دلار هزینه داشته باشد و داستان نیز در دورانی متفاوت با فیلم «ارباب حلقه‌ها» ساخته پیتر جکسون شکل بگیرد.

وود همچنین ابراز خوشحالی کرد که این سریال نیز در نیوزیلند ساخته می‌شود و از نظر بصری تماشاگران در همان فضای سریال خواهند ماند.