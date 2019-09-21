محققان ایرانی به دانش فنی و ساخت پرنده خورشیدی دست یافتند

آبتین سعادتی مدیر بازاریابی یک شرکت ایرانی که در حال دانش بنیان شدن است، در حاشیه رویداد ارائه فناوری‌های حوزه پهپاد در محل صندوق نوآوری و شکوفایی به خبرنگار مهر گفت: ما اولین شرکتی هستیم که دانش فنی طراحی و ساخت پرنده یا پهپاد خورشیدی را در ایران بومی‌سازی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه اولین تست پروازی این پهپاد در ۱۲ شهریور ماه انجام شد، افزود: این پرنده توانست به اندازه چهار ساعت مداومت پروازی با سرعت ۴۰ کیلومتر بر ساعت داشته باشد.

سعادتی تصریح کرد: طول این پرنده ۱.۲۵ و دهانه بال برابر با ۳.۲۰ و وزنش ۴ کیلو و ۷۰۰ گرم است؛ ۷۰۰ گرم از وزن این پرنده شامل تجهیزات سنسور و دوربین برای شناسایی است.

وی تأکید کرد: این پرنده حتی قابلیت پرواز تا ۸ ساعت مداومت پروازی را دارد که می‌تواند قابل افزایش نیز باشد و علاوه بر طول روز، در طول شب هم بتواند پرواز داشته باشد.

سعادتی با بیان اینکه از این پهپادها در شناسایی و مانیتورینگ استفاده می‌شود، گفت: پرنده خورشیدی کارایی بالایی در راستای عملیات مانیتورینگ خطوط انتقال نفت، گاز و آب و از سوی دیگر، شناسایی محیط‌زیست، جنگلبانی، پوشش گیاهی، مانیتورینگ گله و ... دارد.

وی با تأکید بر اینکه از این پرنده در عملیات چند هزار هکتاری استفاده می‌شود، افزود: مولتی‌روتورها می‌توانند عملیاتی با وسعت کمتر انجام دهند و در نهایت به محل اولیه بازگردند اما این پرنده چندهزار هکتار را در طی یک عملیات انجام می‌دهد.

سعادتی با بیان اینکه نمونه خارجی این پرنده در فرانسه ساخته شده است، اظهار داشت: این در حالی است که نمونه خارجی پرنده خورشیدی به کشور وارد نشده است.

وی در خصوص ویژگی خورشیدی این پرنده اظهار داشت: یکی از مزایایی که این پرنده دارد، استفاده از سلول‌های خورشیدی در آن است که می‌تواند با استفاده از نور خورشید شارژ شود.

سعادتی ادامه داد: پنل‌های نصب شده بر روی پرنده، وظیفه شارژ باتری پهپاد را دارند؛ هر پنل بسته به زاویه و تابش نور خورشید، می‌تواند جذب داشته باشد و باتری پرنده را شارژ کند.

به گفته وی، سلول خورشیدی این پرنده، بازده ۲۳ درصدی دارد که بر اساس سفارشاتی، می‌توان بازده این پنل‌ها را تا ۴۰ درصد نیز افزایش داد. از پنل‌های خورشیدی که برای ماهواره‌ها استفاده می‌شود، ما برای این پرنده استفاده کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه ما در صدد برآمدیم تا از مواد و تجهیزات ایرانی در ساخت پرنده خورشیدی بهره ببریم، گفت: در حال حاضر ساخت پنل‌های خورشیدی به صورت کامل در کشور انجام نمی‌شود اما به جز پنل‌های خورشیدی، ساخت پرنده و استفاده از آن در کشور، صرفه‌جویی اقتصادی به همراه دارد.

سعادتی با تأکید بر اینکه در حال حاضر این پرنده از جنس چوب بالسا ساخته شده است، افزود: در ساخت نمونه‌های نهایی این پرنده‌ خورشیدی، از کامپوزیت یا فیبر کربن استفاده خواهیم کرد زیرا نباید وزن هر پرنده بیشتر از حد معمول باشد.

وی با اشاره به دیگر ویژگیهای پهپاد گفت:برد مخابراتی۱۰کیلومتر،ذخیره باتری ۳۰۰وات،سقف پرواز۱۰هزار پا، مداومت پروازی شش تا هشت ساعت از ویژگی های فنی این پرنده به شمار می رود.

به گزارش مهر، این طرح در حاشیه رویداد ارائه دستاوردهای حوزه پهپادها در محل صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست ‌جمهوری رونمایی شد.