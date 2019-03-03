بومی سازی کامل بخشی از پنل های خورشیدی/ اینورتر خورشیدی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، انرژی خورشیدی منحصر به فرد ترین منبع انرژی تجدید پذیر در جهان است و منبع اصلی تمامی انرژی‌های موجود در زمین به شمار می‌آید. این انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به اشکال دیگر انرژی تبدیل شود. با توجه به محدود بودن منابع سوخت فسیلی و مشکلات ناشی از احتراق این سوخت‌ها مانند آلودگی روز افزون هوا، استفاده از فناوری‌های خورشیدی مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و در حال حاضر کشورهای زیادی وجود دارند که به دنبال استفاده از نور خورشید به طرق مختلف هستند تا از آن به عنوان مثال برق تولید کنند.

اشتغالزایی با پنل‌های خورشیدی

احمد نیک‌روش مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در پارک فناوری پردیس که موفق به تولید و بومی سازی اینورترهای خورشیدی شده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در حوزه انرژی طی ۵ سال اخیر در کشور به موضوعی جدی تبدیل شده، انرژی خورشیدی است؛ ایران پتانسیل خوبی در این زمینه دارد ولی به خوبی از آن استفاده نکرده است.

وی با بیان اینکه نیروگاههای خورشیدی یا پرتوان هستند یا خانگی ادامه داد: نیروگاههای خانگی نیروگاه‌هایی هستند که با ظرفیت پنج کیلووات می‌توانند تأسیس شوند؛ یکی از رویکردهایی که کمیته امداد و بسیج مستضعفین در پیش گرفته این است که خانواده‌های تحت پوشش و کم بضاعت را به طریقی به این نیروگاه‌ها تجهیز کنند تا درآمدی داشته باشند و وابسته به کمیته امداد نباشند.

به گفته این محقق، نیروگاههای خورشیدی خانگی با ظرفیت پنج کیلووات دو جز اصلی دارند که یکی از آنها پنل خورشیدی و دیگری اینورتور خورشیدی است؛ پنل خورشیدی نور خورشید را جذب و تبدیل به برق DCمی‌کند و اینورتر برق را در شبکه نیروگاهی توزیع می‌کند. این دو مکمل هم هستند.

ساخت یکی از تجهیزات پنل خورشیدی توسط یک شرکت دانش بنیان

نیک روش با بیان اینکه تاکنون نمونه‌های خارجی اینورترها در کشور مورد استفاده قرار می گرفته است، بیان کرد: ما موفق شدیم که دانش فنی اینورتر های خورشیدی ۵ کیلوواتی را به دست آوریم و این محصول را بومی سازی کنیم. این محصول مطابق استانداردهای بین المللی است و آنچه که به دست آمده توسط کارشناسان پژوهشگاه نیرو مورد تأیید قرار گرفته است.

مدیر این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه شرکت دانش بنیان ما در پارک فناوری پردیس مستقر است و چندین سال است که با این اینورتر برق شرکت را تأمین می‌کنیم، بیان کرد: مخاطب ما سازمان‌های اداری، دولتی، مردم عادی و …بوده که خواستار نصب پنل‌های خورشیدی هستند.

وی با بیان اینکه ما در این شرکت می‌توانیم کشور را در زمینه تولید اینورتر های خورشیدی بی نیاز کنیم، گفت: در حال حاضر پنل خورشیدی داخلی توسط شرکت‌های دیگر تولید می‌شود و از سوی دیگر ما هم در این شرکت اینورتر خورشیدی که جزئی از پنل‌های خورشیدی است تولید می‌کنیم.

نیک روش کرد: موضوع اصلی در تولید برق از انرژی خورشیدی بدست آوردن تکنولوژی است که ما همواره به عنوان یک شرکت دانش بنیان درصدد هستیم کشور به جایگاهی برسد که بتوانیم صنعت را در دست بگیریم و دیگر به فکر واردات نباشیم؛ در همین راستا برای ما تیراژ تولید مهم نیست.

اینورترها جز اصلی یک نیروگاه خورشیدی به‌حساب می‌آیند که توان ورودی ایجادشده توسط پنل‌های خورشیدی را تبدیل به برق شهری می‌کنند که این محصول ضمن سهولت مانیتورینگ، امکان نمایش سوابق تزریق انرژی، نمایش توان لحظه‌ای اینورتر و پنل‌ها را نیز فراهم می‌کند

احمد نیک‌روش در خصوص کارایی این محصول گفت: اینورترها جز اصلی یک نیروگاه خورشیدی به‌حساب می‌آیند که توان ورودی ایجاد شده توسط پنل‌های خورشیدی را تبدیل به برق شهری می‌کنند که این محصول ضمن سهولت مانیتورینگ، امکان نمایش سوابق تزریق انرژی، نمایش توان لحظه‌ای اینورتر و پنل‌ها را نیز فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: بسیاری از کشورها برای جایگزینی سوخت‌های فسیلی این محصول را تولید کرده‌اند.

نیک‌روش گفت: علاوه بر شرکت‌های تولید کننده انرژی و نیروگاه‌های تولید برق، استفاده‌کننده‌های این محصول که با عنوان نیروگاه‌های خانگی تلقی می‌شوند تمامی مردم، مخصوصاً در مناطق دورافتاده و محروم هستند، دولت هم برنامه‌هایی برای تولید برق توسط این اقشار و خرید از آن‌ها برای درآمدزایی‌شان در نظر دارد.

وی تصریح کرد: همچنین این حوزه برای سرمایه‌گذاران جذاب و درآمدزایی است.

وی در خصوص صادرات این محصول گفت: برنامه‌ریزی‌هایی برای صادرات این محصول انجام‌شده اما معتقدیم بازار صادرات یک محصول از بازارهای داخلی می‌گذرد و فعلاً تمرکزمان روی بازار داخل است.

رئیس هیأت مدیره این شرکت در آخر به پتانسیل‌های داخلی در حوزه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: بازار انرژی خورشیدی در ایران بازار بکر و بزرگی است که با توجه به شرایط آب و هوایی پتانسیل‌های زیادی در این حوزه وجود دارد و دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های صحیح و توجه به تولیدات بومی بهره‌برداری خوبی در این بخش انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه ما به این تکنولوژی رسیده ایم، افزود: کشور ما محل مناسبی برای استفاده از انرژی خورشیدی است و ما می‌توانیم با قاطعیت بگوییم در زمینه اینورتور خورشیدی نیاز به واردات نداریم. در حال حاضر اینورتر ها از کشورهای آلمان، اتریش و چین وارد کشور می‌شوند.

این محقق نمونه اینورتر های ایرانی را در مقایسه با نمونه‌های خارجی گفت: حداکثر جریانی که می‌توانیم به اینورتر بدهیم تا برق را در اختیار شبکه قرار دهد ۲۵ آمپر است ولی اینورتر های خورشیدی خارجی بیش از ۲۲ آمپر نیستند.

به گفته وی، یک مشکل دیگری که در اینورتر های خارجی همواره وجود دارد این است که نام ایران در اپلیکیشن اینورتر اروپایی وجود ندارد؛ پس لزومی ندارد به این کشورها حتی تکیه کنیم زیرا دانش فنی آن را در دست داریم.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی این صنعت به نفع کشور است، بیان کرد: تولید ایرانی با کیفیت بالا و با رعایت استانداردهای بین المللی مهم‌ترین عامل استفاده از فناوری داخلی در کشور محسوب می‌شود.

تولید اینورتر های خورشیدی یک محصولی است که با استفاده از این دانش به نتیجه می‌رسد و به راحتی قابل انجام است از این رو می‌توانیم خود را از کشورهای اروپایی بی نیاز کنیم رئیس هیئت مدیره این شرکت در خطاب به مسئولان و تصمیم گیرندگان کشور گفت: ایران در دانش الکترونیک دارای مزیت نسبی است و دانش الکترونیک نیاز به ماشین آلات سنگین ندارد؛ تولید اینورتر های خورشیدی محصولی است که با استفاده از این دانش به نتیجه می‌رسد و به راحتی قابل انجام است از این رو می‌توانیم خود را از کشورهای اروپایی بی نیاز کنیم.

افتتاح پروژه‌ای در کرمان

وی با بیان اینکه اینورتر ها می‌توانند اشتغالزا باشند، گفت: بناست که ۲۳ اسفندماه پروژه‌ای با استفاده از این دستگاه‌ها در کرمان افتتاح شود که زیر نظر کمیته امداد است.