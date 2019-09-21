گجت جدید اپل اشیای گمشده را پیدا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مک رومرز، به تازگی این وب سایت اسکرین شات هایی از گزینه جدید Items در اپلیکیشنFind My منتشر کرده است. این گزینه در سیستم عامل iOS۱۳ وجود دارد اما در نسخه عمومی نرم افزار نیست.

گزینه Items در اپلیکیشن Find My مشابه گزینه های «افراد» و «دستگاه ها» است و مجموعه ای از دستگاه ها را نشان می دهد که دارای یک اپل آی دی هستند.

گزینه Items با سیستم تگ های ردیابی اپل با نام رمز B۳۸۹ یکپارچه می شود. به این ترتیب کاربر با ضربه روی دکمه «افزودن» در این گزینه می تواند مکان اشیای مختلف که دارای تگ های اپل هستند را از طریق اپلیکیشنFind My بیابد.

در تصاویری که سایت MacRumors منتشر کرده، تب Items در اپلیکیشن Find My دیده می شود که در آن عبارت «مکان وسایل روزمره خود را بدانید»، نوشته شده. در تصویر دیگر نیز جمله «با تگ کردن وسایل خود با B۳۸۹ هیچ گاه آنها را گم نخواهید کرد» دیده می شود.

کاربران آیفون هنگامیکه از دستگاه های دارای تگ دور می شوند، نوتیفیکیشنی دریافت می کنند . در صورت لزوم کاربران می توانند دکمه مخصوص در اپلیکیشن Find My را فشار دهند و در نتیجه تگ اپل با صدای آژیری بلند به آنها کمک می کند وسیله گمشده خود را بیابند.

اگر کاربران نتوانند یک وسیله را بیابند، می توانند تگ متصل به آن را در وضعیت « گمشده» قرار دهند. اگر یک کاربر دیگر آیفون این وسیله گمشده را بیابد، آنها می توانند اطلاعات تماس صاحب وسیله را مشاهده و با صاحب آن تماس بگیرد یا پیامکی برای او ارسال کند.

این گزینه دارای وضعیت «اماکن ایمن» نیز است. اگر کاربر وسیله ای را در اماکن خاصی قرار دهد نوتیفیکیشن او روشن نمی شود و کاربران همچنین می توانند اماکن وسیله ها را با دوستان و اعضای خانواده به اشتراک بگذارند.

معلوم نیست اپل چه زمانی گجت«اپل تگ» را به بازار عرضه کند، ولی احتمال دارد از این گجت در رویدادی در ماه اکتبر یا ماه های بعد از آن رونمایی کند.