به گزارش خبرگزاری مهر، جلال غفاری در دومین گردهمایی فعالان مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و چهارمین همایش هیأتهای فعال در عرصه اربعین که با همکاری مسجد مقدس جمکران در شبستان کربلا این مسجد مقدس برگزار شد، با بیان اینکه امسال شبکه افق در ۹ استودیو مراسم اربعین حسینی را پوشش میدهد، عنوان کرد: در ایامی که اوج مراسم اربعین حسینی است هیأتها با تلویزیون درگیر نیستند اما جاماندگان از اربعین که دلهایشان با زائر است به توفیق زیارت نمیرسند و چشم به تصاویر اربعینی صدا و سیما میدوزند.
وی اضافه کرد: رویکرد خدمت، برادری و تعاون که در اربعین حسینی به اوج خود میرسد باید در فعالیت رسانهای هیأتهای مذهبی مورد توجه قرار گیرد هر چند اربعین حسینی یک رسانه بوده و افرادی که در این حماسه حضور مییابند بازیگران و تولیدکنندگان اصلی این رسانه هستند.
مدیر شبکه افق با بیان اینکه دشمنان به دنبال بایکوت حداکثری اربعین و القای معانی نادرست از این حماسه دینی هستند، گفت: شبکه افق با استفاده از ظرفیت حداکثری صدا و سیما تلاش میکند تا بزرگی حرکت اربعین را به تصویر کشیده و شگفتیهای این حماسه را روایت کند.
وی با تاکید بر اینکه اربعین دارای یک فرهنگ و سبک زندگی است، مطرح کرد: ارسال ویدیوهای مردمی برای انعکاس در سیما با محوریت شبکه افق درحال دنبال شدن است که امیدواریم با زیرساختهای فراهمشده بتوانیم هر موکب و کارواندار را به یک رسانه تبدیل کنیم.
غفاری با بیان اینکه ایدههای رسانهای هیأتهای مذهبی با محوریت شبکه افق و همکاری جامعه ایمانی مشعر دنبال میشود، عنوان کرد: شبکه افق در تلاش است تا بتواند از ظرفیت قابل توجه هیأتهای مذهبی به شیوه مطلوب استفاده کند.
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