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۳۰ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۰۷

مدیر شبکه افق:

ایده‌های هیأت‌های مذهبی در حوزه رسانه دنبال می‌شود

ایده‌های هیأت‌های مذهبی در حوزه رسانه دنبال می‌شود

مدیر شبکه افق با بیان اینکه ایده‌های رسانه‌ای هیأت‌های مذهبی با همکاری جامعه ایمانی مشعر دنبال می‌شود، گفت: شبکه افق در تلاش است تا بتواند از ظرفیت قابل توجه هیأت‌های مذهبی استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال غفاری در دومین گردهمایی فعالان مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و چهارمین همایش هیأت‌های فعال در عرصه اربعین که با همکاری مسجد مقدس جمکران در شبستان کربلا این مسجد مقدس برگزار شد، با بیان اینکه امسال شبکه افق در ۹ استودیو مراسم اربعین حسینی را پوشش می‌دهد، عنوان کرد: در ایامی که اوج مراسم اربعین حسینی است هیأت‌ها با تلویزیون درگیر نیستند اما جاماندگان از اربعین که دل‌هایشان با زائر است به توفیق زیارت نمی‌رسند و چشم به تصاویر اربعینی صدا و سیما می‌دوزند.

وی اضافه کرد: رویکرد خدمت، برادری و تعاون که در اربعین حسینی به اوج خود می‌رسد باید در فعالیت رسانه‌ای هیأت‌های مذهبی مورد توجه قرار گیرد هر چند اربعین حسینی یک رسانه بوده و افرادی که در این حماسه حضور می‌یابند بازیگران و تولیدکنندگان اصلی این رسانه هستند.

مدیر شبکه افق با بیان اینکه دشمنان به دنبال بایکوت حداکثری اربعین و القای معانی نادرست از این حماسه دینی هستند، گفت: شبکه افق با استفاده از ظرفیت حداکثری صدا و سیما تلاش می‌کند تا بزرگی حرکت اربعین را به تصویر کشیده و شگفتی‌های این حماسه را روایت کند.

وی با تاکید بر اینکه اربعین دارای یک فرهنگ و سبک زندگی است، مطرح کرد: ارسال ویدیوهای مردمی برای انعکاس در سیما با محوریت شبکه افق درحال دنبال شدن است که امیدواریم با زیرساخت‌های فراهم‌شده بتوانیم هر موکب و کاروان‌دار را به یک رسانه تبدیل کنیم.

غفاری با بیان اینکه ایده‌های رسانه‌ای هیأت‌های مذهبی با محوریت شبکه افق و همکاری جامعه ایمانی مشعر دنبال می‌شود، عنوان کرد: شبکه افق در تلاش است تا بتواند از ظرفیت قابل توجه هیأت‌های مذهبی به شیوه مطلوب استفاده کند.

کد مطلب 4724196

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