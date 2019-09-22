سرویس های مدارس فاقد برچسب ویژه جریمه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری بیرجند،کارگاه آموزشی ویژه مدیران شرکتها و رانندگان سرویسهای دانش آموزی برگزار شد.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند در این کارگاه ضمن تبیین سامانه پایش دانش آموزی و مراحل گزینش شرکتها، رانندگان و نحوه گزینش آنها به لزوم استفاده از برچسب ویژه سرویس مدارس تاکید کرد.

یدالله غلام پور خاطر نشان کرد: برچسب سرویس مدارس شامل کد QR جهت صحت سنجی سرویس مدرسه و اطلاعات خودرو و راننده است.

وی یادآور شد: سرویسهای مدرسه فاقد برچسب مذکور توسط پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه می شوند.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر اضافه کرد: از مزایای سامانه سپند می توان به افزایش امنیت و ایمنی دانش آموزان، ایجاد حس آسودگی خاطر والدین با رصد زمان و مسیر رفت و برگشت فرزند خود در اپلیکیشن سپند، هویت سازی و متمایز کردن رانندگان سرویس مدارس از سایر رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی، سهولت در ثبت درخواست سرویس مدرسه توسط مدارس و اولیا و تخصیص سرویس به آنها اشاره کرد.

شهردار بیرجند نیز هدف از برگزاری این کارگاه را در آستانه سال تحصیلی جدید، به منظور بازآموزی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و آیین نامه و دستور العمل اجرایی شرکت حمل و نقل دانش آموزی عنوان کرد.

محمد علی جاوید با اشاره به ضرورت آشنایی با سامانه سپند و استفاده از آن بیان داشت: در راستای ساماندهی امر حمل و نقل دانش آموزان مدارس، سامانه پایش ناوگان دانش آموزی (سپند) با همکاری وزارت خانه های کشور، آموزش و پرورش و راه و شهرسازی در سال ۹۷ تهیه و طراحی شده است.

وی افزود: بنا به ابلاغیه وزارت کشور، تمامی کاربران در امر حمل و نقل دانش آموزی اعم از شهرداری، آموزش و پرورش، شرکتهای حمل و نقل درون شهری، مدارس، رانندگان و اولیای دانش آموزان متقاضی سرویس، باید در این سامانه ثبت نام نمایند.

تعداد ۷۷ نفر از رانندگان سرویس های مدارس در این دوره آموزشی شرکت کردند که در پایان، از برچسب سرویس مدارس توسط شهردار و رئیس پلیس راهور شهرستان بیرجند رونمایی شد.